Si vive di più ma con pochi soldi 

Oristano, città di vecchi e (più o meno) per vecchi. La classifica del Sole 24Ore colloca il capoluogo in 37ª posizione tra i 107 centri. Entrando nel dettaglio si apre uno scenario tra luci e ombre. È infatti vero che la speranza di vita si è allungata oltre i 65 anni ma è altrettanto vero che la “fabbrica” Inps – la più numerosa in assoluto – sforna pensioni di vecchiaia tra le più basse d’Italia: 389 euro al mese di media e 82ª in classifica.

Il quadro

Bene invece sulle biblioteche, Oristano è al secondo posto dopo Bolzano con 798 presidi culturali ogni 10 mila residenti con 65 anni e oltre. Chi invece preferisce la zappa può contare sui 105 metri quadri di terreno ogni 100 residenti oltre i 65 anni. «L’introduzione degli orti urbani nata con la mia amministrazione fu azzeccata, a Torangius rappresentano una grande valvola di sfogo per chi ha una certa età», ricorda l’ex sindaco Guido Tendas che varò il primo orto urbano nel rione della chiesa di San Paolo.

I dati

Per gli anziani Oristano spende appena 41 euro per abitante, una delle città più “avare” d’Italia mentre è al terzo posto per quanto riguarda la spesa per l’assistenza domiciliare: 732 euro per abitante. Metà classifica per numero di infermieri per anziano: 232 ogni 100 mila residenti. Basso il numero di geriatri, appena 119 per 10 mila residenti mentre il consumo di farmaci per malattie croniche (ipertensione, diabete, asma e broncopolmoniti) viaggia sui 398 euro ogni over 65. La classifica non considera gli spazi a disposizione degli anziani che sono pochi e quei pochi sono costretti ad operare in ambienti ristretti. Adriana Boy, presidente dell’Università della terza età che raduna quasi 500 soci nelle attività di laboratorio, viaggi e conferenze: «Non è vero che Oristano è una città apatica, all’Unitrè succede esattamente il contrario – spiega – Nonostante la pandemia, abbiamo realizzato alcune iniziative e ne abbiamo programmate altre. L’Università non è solo cultura e tempo libero ma anche un’occasione per ritrovarsi, discutere e fare squadra».

