«Si torni alle radici dell’autonomia» 

Dalla formazione del comitato per l’autonomia nel 1978, alla prima legislatura dal 1992 al 1997: momenti intensi, impressi nella memoria. « Sono stati anni di grandissima importanza», ricorda, « che ho avuto il piacere di affrontare insieme a uomini di spessore come il poeta Gigi Dessì e Augusto Spano che hanno dato un impulso decisivo alla questione autonomistica». Tanti gli incarichi ricoperti da Badas e le attività svolte: segretario organizzativo e amministrativo della Dc, fiduciario per oltre vent’anni della Confcommercio, macellaio al mercato civico, consigliere comunale con la lista di Mario Segni nella prima legislatura di Monserrato. Anni di progetti realizzati con successo tra cui la riqualificazione dei giardinetti di via del Redentore, di piazza Maria Vergine, ma anche l'adattamento delle scuole elementari di via San Lorenzo a Municipio.

« Le speranze di quel periodo non sono state disattese del tutto», sottolinea, « ma per ottenere risultati concreti serve un impegno più incisivo: Monserrato vive una grossa crisi, inutile negarlo. Il commercio e l'artigianato non versano in acque serene e purtroppo non è mai stato fatto uno studio attento su questi due settori che invece sarebbe urgente svolgere».

Mente acuta, sguardo vispo, indole poliedrica: Marco Badas, 71 anni, è uno dei personaggi più noti a Monserrato, protagonista della storica contesa per l’autonomia che ha visto il suo apice con il referendum del 21 aprile 1991. Una battaglia cominciata nel 1978, con l'esproprio della zona di Su Mulinu e che ha visto Badas in prima linea per il raggiungimento di una conquista che profuma di politica nata a stretto contatto con i cittadini, fatta di solidi principi che lo animano ancora oggi e che gli consentono di guardare il presente con attenzione.

Lo sguardo all’oggi

Gli anni ruggenti

La musica nel cuore

Non solo politica però: Badas è stato fondatore della band pop rock “Sentimenti” di cui era la voce, precedentemente Golden Boys, gruppo che visse il suo periodo di massimo successo nei primi anni Settanta. « Suonavamo in tutta la Sardegna, dai club alle piazze. Un ruolo fondamentale nel nostro gruppo ebbero i manager Ausilio Mameli e Franco Piludu», racconta. « Cantavamo brani dei Pooh, dei New Trolls, dei Formula Tre ma anche dei Bee Gees e dei Beatles. Serate uniche e magiche». Badas è stato anche ideatore del carnevale monserratino, del Memorial Roberto Cardia che ha lanciato cantanti di talento quali Krystian Zeta e Viviana Asunis, della rassegna “Pro Monserrato”. Tanti gli incontri illustri da Flaminio Piccoli a Dori Ghezzi, passando per Amadeus, Andrea Parodi sino a Renato Copparoni e Gianluca Festa, sempre con il desiderio di mettersi in gioco e confrontarsi.

L’appello

« Essere monserratino per me significa identità e storia», conclude. « Spero che i suoi cittadini e l’amministrazione attuale e quelle future, valorizzino di più le sue radici, portando avanti le battaglie cominciate dai padri della nostra città».

