Si torna a viaggiare sognando New York e la crociera a Dubai 

«Piano piano stiamo riprendendo» spiega Estefania Lopez Lepori dell’agenzia Planet Sardinia in via Pizt’e Serra, «anche se non siamo certo ai livelli pre Covid e bisogna considerare che alcune destinazioni sono anche ancora chiuse». Detto questo «abbiamo tante richieste e abbiamo fatto tanti preventivi per viaggi a New York, soprattutto per Natale e Capodanno». La clientela è variegata: «Diciamo che vogliono viaggiare un po’ tutti, i giovani, le coppie, le persone di mezza età e le famiglie con i bambini». Durante l’estate sono andate molto bene le crociere nel Mediterraneo: «Adesso Msc le sta facendo anche negli Emirati Arabi e sfatiamo il mito che le crociere siano solo appannaggio degli anziani perché non è così. Forse comunque questi sono quelli che hanno meno paura anche se ci tengo a dire che i viaggi, soprattutto con tutti i protocolli che si devono seguire adesso, sono molto sicuri».

La meta più ambita è New York per trascorrere magari un Capodanno da sogno ma gettonate sono anche le Maldive, Dubai e le crociere a Sharm el Sheikn. Si comincia già a programmare i viaggi per le vacanze natalizie anche se pesa l’incognita della nuova variante sudafricana e qualche agenzia ha anche già ricevuto delle disdette.

Con cautela e un po’ timidamente ma anche i quartesi hanno ripreso a viaggiare. Dopo le restrizioni per il Covid e la riapertura alle mete più ambite, tornano le prenotazioni nelle agenzie di viaggio della città che stanno facendo registrare una lenta ripresa.

Gli operatori

Le regole Covid

Il Covid ovviamente ha imposto regole rigide per cui tutte le agenzie devono seguire una lunga burocrazia e applicare rigidi protocolli. «Ormai siamo diventati dei burocrati» dice Francesca Cocco dell’agenzia Planet Earth in via Cagliari, «se un cliente si affida a un’agenzia deve sentirsi sicuro e protetto. Le limitazioni certo sono talmente tante che molti ci riflettono prima di prenotare». Comunque sia, prosegue Cocco, «per fortuna abbiamo avuto una ripresa soprattutto con le crociere a Dubai e Sharm. Soprattutto Dubai per via dell’Expo. I nostri clienti vanno anche a New York e chi non alloggia direttamente lì lo inserisce comunque nel tour».

Solo vaccinati

La scelta di Cocco e in questo momento di non vendere viaggi ai non vaccinati: «Perché preferisco non assumermi responsabilità che non sono mie. Ci tengo al fatto che i miei clienti viaggino in totale sicurezza». Rigidissime sono adesso anche le regole da seguire nelle crociere: «Oltre ai vari tamponi» dice ancora Cocco, «anche per le escursioni non si può mai scendere da soli dalla nave ma sempre accompagnati dalle guide».

Crisi e speranze

Alessandra Masala di Duepuntozeroquartu in via Pitz’e Serra, è nel campo dal 1996. «E ne ho viste tante» dice, «il crollo delle Torri gemelle, gli attentati, ma una crisi come questa portata dal Covid non si era mai vista. Un piccolo segnale di ripresa c’è stato indubbiamente. Soprattutto d’estate e a ottobre abbiamo avuto tante prenotazioni per le Maldive, per gli Stati Uniti e le Seychelles, molti giovani che hanno scelto New York». Adesso però, «già vediamo nubi nere all’orizzonte. Il mercato va a rilento ed è molto altalenante perché dipende molto dalle notizie che arrivano. L’aumento dei contagi di questi ultimo periodo ha già portato, per quando mi riguarda, a diverse cancellazioni e preventivi sospesi».

