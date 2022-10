Si toglie la vita in reparto 

L’operatore di guardia che ha varcato la soglia della camera singola è rimasto sotto choc, vedendo la sagoma senza vita del paziente. Un uomo di 77 anni, residente in un centro dell’Ogliastra, è stato trovato morto. A notte fonda, intorno alle 4.45, si è tolto la vita stringendosi un lenzuolo al collo nel reparto di Medicina del Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Al giro di controllo precedente, alle 3.30, il paziente dormiva sul suo letto. Quel che è successo dopo resterà per sempre avvolto nel mistero. Di certo quel gesto volontario è arrivato al culmine di un momento di profondo sconforto. Per fare chiarezza sull’accaduto la direzione dell’Asl Ogliastra ha aperto un’inchiesta interna. Al fatto si è interessata anche la Procura della Repubblica di Lanusei che ha coordinato l’intervento degli agenti del commissariato di Polizia di Lanusei.

Il dramma

Al momento del ricovero, qualche giorno fa, il personale di Medicina gli aveva assegnato una camera singola. Il pensionato, celibe, si stava sottoponendo a una serie di accertamenti per via di una salute cagionevole ma tutto sommato le condizioni apparivano rassicuranti tanto che le dimissioni erano nell’aria. In reparto il personale si è preso cura dell’anziano con la consueta professionalità, garantendo la permanenza in un ambiente il più possibile confortevole. Evidentemente la vicinanza di medici e infermieri non è bastata per sopire un profondo disagio, che durante i giorni del ricovero si è acuito tanto da spingerlo a compiere un gesto estremo, avvenuto alle 4.45. Un’ora e un quarto prima gli operatori in servizio hanno accertato che il paziente dormiva. La scoperta del cadavere ha suscitato dolore e sgomento in reparto. Sono stati subito allertati la direzione del presidio e i vertici aziendali. Di primo mattino in reparto si sono presentati gli agenti del commissariato coordinati dal vice questore aggiunto Leonardo Cappetta. Un intervento per gli accertamenti di rito. Gli investigatori hanno trasmesso un’informativa in Procura, ma il magistrato di turno, alla luce delle circostanze e vista la chiara dinamica dei fatti, ha autorizzato la restituzione della salma ai familiari senza necessità di eseguire l'esame autoptico.

L’Azienda

La preparazione del personale medico e infermieristico soddisfa le più elevate esigenze di affidabilità: massima attenzione è dedicata all’assistenza del paziente e alla personalizzazione del percorso di cura. La giornata di ieri in ospedale è stata funestata dalla tragedia. Come atto dovuto la direzione ha aperto un’inchiesta interna, benché ieri i vertici aziendali abbiano voluto proteggere l’ambiente per sostenere il personale del reparto sotto choc. «La vita di una persona che finisce così dà un senso di frustrazione a tutti noi. Intanto, a sostegno del personale sanitario - ha detto il manager, Andrea Marras, 63 anni - abbiamo subito attivato un supporto psicologico con un nostro professionista cui ho chiesto di mettersi a disposizione per eventuali colloqui. Ma gli operatori stiano sereni perché fanno bene il loro lavoro».