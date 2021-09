Si teme un autunno di contagi  

Il peggio è passato? Si direbbe di no, «però i dati della Sardegna migliorano: siamo ben lontani», fa notare il direttore del Laboratorio dell’Aou cagliaritana, «dai cinquecento casi giornalieri di qualche tempo fa, infatti siamo arrivati agli 84 di ieri. Peraltro, questo è l’andamento naturale della pandemia guidata dalla variante Delta indiana, mentre l’estate scorsa con quella assai meno infettiva Alfa inglese i contagi erano praticamente azzerati». Per l’autunno, non c’è da stare molto allegri: «Considerata la diffusione in estate», dovuta anche agli assembramenti per vedere le partite degli Europei e poi nelle strade per festeggiare le vittorie dell’Italia, «la variante Delta dovrebbe contrastare la tendenza al ribasso nel numero delle nuove infezioni, aiutata dal fatto che staremo in luoghi chiusi e non più all’aria aperta, che si utilizzeranno molto i mezzi pubblici e che si è tornati a scuola».

Il bollettino ufficiale di ieri della Regione segnala due vittime: un uomo di 82 anni nel Sud Sardegna e una donna di 89 residente nella Città metropolitana. I nuovi contagi sono 84. Respirano le terapie intensive isolane, dove il totale dei pazienti scende a 18 perché ce ne sono tre in meno rispetto al giorno precedente. I ricoverati in Area medica, invece, aumentano (due in più, sono 188) mentre cala la quota di persone in isolamento domiciliare: sono 3.801, cioè 180 in meno rispetto al giorno prima.

I contagi calano, le vittime assai di meno e con la solita postilla: «Se esaminiamo i morti in questo periodo a causa del Sars-Cov-2», fa notare Ferdinando Coghe, direttore del Laboratorio di analisi dell’Azienda ospedaliero universitaria (Aou) di Cagliari-Monserrato, «salta agli occhi che per il 95% sono non vaccinati. Inoltre, quel 5% di immunizzati che non si riesce a salvare aveva ricevuto soltanto una dose o soffriva già di malattie importanti». C’è da dire che i numeri dei nuovi casi potrebbero essere sottostimati, perché da qualche tempo si eseguono meno tamponi molecolari o antigenici. Ma ora, ricorda lo stesso Coghe, la Corsa (Centrale operativa per il coordinamento delle attività sanitarie e socio-sanitarie territoriali) dell’Azienda tutela della salute della Regione «sta preparando il piano autunnale di test con tampone e il numero crescerà».

I dati sardi

Il futuro

«Non rinviamo le dosi»

Coghe lo dice chiaro e tondo: «I vaccini sono fondamentali per evitare morti e contagi, ma da soli non bastano: dobbiamo continuare a evitare il più possibile le occasioni di infezione e questo è un grande lavoro collettivo che si può fare soltanto se ciascuno prende le giuste precauzioni per se stesso. Questa battaglia contro la pandemia da coronavirus, possiamo vincerla soltanto se la combattiamo tutti insieme». Andare avanti con i vaccini, dunque, continua a ripetere il direttore del Laboratorio di analisi dell’Aou di Cagliari-Monserrato, «e dobbiamo farlo il più velocemente possibile perché la variante Delta è estremamente infettiva. Superare la pandemia dovrebbe essere l’obiettivo di tutti, senza dare spazio a dubbi e contrarietà ai vaccini, basati su argomenti che con la scienza non hanno a che fare: per farlo, sarebbe sufficiente leggere i numeri della pandemia e rendersi conto di quanto i vaccinati siano al riparo rispetto ai rischi che corre chi non si fa immunizzare, oltretutto per dubbi antiscientifici». Coghe ricorda che i vaccini non proteggono solo le persone, ma l’economia e la socialità: «Bisogna farsi immunizzare subito, per proteggere le nostre vite e quelle degli altri, ma anche perché non siamo affatto sicuri di poter evitare nuove chiusure delle attività di ristorazione e di altro tipo, che non potrebbero sopravvivere all’ennesimo stop. I vaccini consentono anche di avere una vita sociale e un’economia in marcia». Anche perché il virus, la sua marcia, proprio non mostra di volerla rallentare.

