Si taglia o no? Questo è il rebus 

Si dice, si chiacchiera e forse si critica ma al momento di ufficiale c’è (e non è poco) la disposizione delle Regione che, uniformandosi alle norme nazionali, aumenta fino a raddoppiarle le indennità dei sindaci e degli assessori comunali. «Fatta salva la possibilità di rinunciarci in tutto o in parte», sottolinea la Regione. E qui sta il rebus: gli amministratori volendo possono tagliare del tutto o in parte gli aumenti. A Quartu, giusto per fare un esempio, gli amministratori si sono “accontentati” del 70/80 per cento del dovuto per non gravare un euro in più rispetto al passato sul bilancio ordinario del Comune. «Per parlare di cose concrete dobbiamo disporre dei conti, cosa che faremo in sede di bilancio di previsione. Sono d’accordo nel sostenere che non possiamo, soprattutto con i tempi che corrono, richiedere altri sforzi ai cittadini e quindi il contributo regionale è la parte diciamo dell’aumento, l’altra parte, cioè la somma impegnata nel nostro bilancio ordinario, non deve a mio giudizio essere ritoccata», dice il sindaco Massimiliano Sanna.

I numeri

Secondo i primi calcoli, da verificare, l’applicazione dei nuovi emolumenti al 100 per cento comporterebbe un maggior impegno finanziario a carico del comune tra i 40/50 mila euro. Rispetto ai 180 mila euro circa del 2021, attuando gli aumenti al 100 per cento, le finanze comunali dovrebbero impegnare sui 220 mila euro che sommati ai 220 mila stanziati dalla Regione per Oristano, capoluogo di Provincia con popolazione sotto i 100 mila abitanti, porterebbe il conto finale a 440 mila euro. Tirando le somme, gli amministratori oristanesi per non gravare oltre nel bilancio ordinario del Comune, dovrebbero tagliare gli emolumenti del 15/20 per cento. Peppi Puddu, fresco presidente del Consiglio comunale, si limita a tracciare la rotta senza entrare nel merito della questione: «I dirigenti prederanno atto delle disposizioni regionali e iscriveranno in bilancio la somma concessa dalla Regione. Dopodiché saranno le forze politiche a decidere il da farsi: prendere atto o praticare qualche taglio. Al momento non c’è altro».

L’impegno

Fare il sindaco anche in un Comune medio-piccolo come Oristano (30.723 residenti all’ultimo censimento) ma pur sempre capoluogo di provincia dovrebbe, se fatto bene, essere premiato anche in termini monetari. Un impegno e una responsabilità che fino all’anno scorso veniva “pagata” 4.228 euro lordi (pochi), diventati dal 2022 9.660 euro lordi che sembrano troppi. In proporzione aumentano le indennità per il vice sindaco, il presidente del Consiglio, gli assessori e i consiglieri. Al vice di Massimiliano Sanna andranno 6.500 euro al mese (lordi), 4.880 agli assessori che opteranno per il tempo pieno e il 50 per cento agli altri.