Si taglia le vene in Municipio 

Non ha i soldi per mangiare e minaccia di tagliarsi le vene davanti all’assistente sociale di Mandas. È il caso di una donna di Mandas che, dopo aver minacciato il suicidio, si è ferita ai polsi nell’ufficio dell’assistente sociale del Comune. Una storia simile a a tante altre nascoste nelle pieghe del dramma collettivo dell’emergenza sanitaria che ha colpito in maniera più dura le persone sole, le più fragili. Sono le storie di disperazione di donne e uomini costretti a vivere in condizioni di disagio economico e sociale ancora più difficili da sostenere a causa della pandemia.

Disperazione

La donna non ha rete famigliare e si mantiene solo grazie a piccoli lavoretti che però sono venuti a mancare proprio a causa dell’emergenza sanitaria. Ma soprattutto riesce a sbarcare il lunario con gli aiuti dei Servizi sociali che, nel piccolo paese dell’alta Trexenta, monitorano con attenzione le situazioni di maggior disagio. Alcuni giorni fa la donna si è presentata nell’ufficio dell’assistente sociale per chiedere l’ennesimo sostegno al reddito. «Sono rimasta senza nemmeno un centesimo, non posso neppure comprare il pane», ha detto la donna, in lacrime. Avrebbe voluto un aiuto immediato, forse sperava di andare via da lì con i soldi che le servivano per fare la spesa. Così, non avendo ricevuto le risposte che si aspettava, ha tolto fuori dalla tasca una taglierina e ha minacciato di tagliarsi le vene. Si è fatta un piccolo taglio sui polsi, per fortuna senza affondare la lama. I dipendenti comunali hanno immediatamente chiamato i soccorsi. È intervenuta l’ambulanza del 118, che ha accompagnato la donna in ospedale.

Aiuti del Comune

Tragedia solo sfiorata quella vissuta nel Municipio di Mandas, in una normale giornata di lavoro. La donna, dopo aver ricevuto le cure in ospedale è stata dimessa ed è così potuta ritornare in paese, dove seguirà un percorso di supporto psicologico finalizzato all’integrazione sociale. È una persona fragile, con un passato ricco di sofferenza. «Siamo particolarmente colpiti da quello che è accaduto, ma posso garantire che la nostra amministrazione comunale non lascerà nessuno solo», dice il sindaco Umberto Oppus.

RIPRODUZIONE RISERVATA