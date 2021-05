Si sposa in Marocco, a processo per bigamia 

Separato ma ancora ufficialmente sposato, il 75enne Mario Antonio Loddo di Portoscuso nel 2017 aveva deciso di convolare a giuste nozze una seconda volta quando il legame con la prima consorte non era stato del tutto giuridicamente sciolto. Comportamento vietato dalla legge italiana e inserito nel codice penale sotto la voce “bigamia”, cioè il reato per il quale il pensionato è stato rinviato a giudizio ieri mattina a Cagliari dalla giudice delle udienze preliminari Lucia Perra nonostante in passato il pm Marco Cocco avesse chiesto l’archiviazione del procedimento. Il gip due anni fa aveva respinto quest’ultima domanda e imposto l’imputazione coatta, così della vicenda si parlerà il prossimo gennaio in un processo pubblico alla presenza dell’avvocato difensore Fabiano Pani e dell’avvocata di parte civile Maria Chiara Leone.

Udienza e separazione

Loddo era unito in matrimonio con una compaesana alla quale, in seguito a un accordo raggiunto davanti al giudice dopo la rottura del rapporto sentimentale, aveva lasciato la casa e riconosceva un assegno di mantenimento da 400 euro per lei e due figli. In seguito si era trasferito in Marocco, dove aveva conosciuto la nuova compagna e riconosciuto una bambina. Lì aveva deciso di sposarsi per la seconda volta ed erano cominciate le seccature legali. Al centro delle verifiche dell’autorità giudiziaria c’erano i tempi di notifica della sentenza di scioglimento del primo matrimonio all’ufficio dello Stato civile del Comune in cui era stato celebrato, decisivi per capire se la seconda funzione fosse regolare o meno. L’udienza finale in Tribunale a Cagliari era andata in scena nel marzo 2017 ma per ritenere definitivo il divorzio dovevano passare sei mesi; le nozze nel Paese nordafricano però erano state celebrate celebrate nel luglio di quello stesso anno, quindi quando ancora Loddo era tecnicamente sposato in Italia.

Il via all’indagine

L'inchiesta era stata avviata nella primavera del 2019. Quando il pensionato aveva chiesto ai giudici di riavere la casa e di ridurre l’assegno mensile destinato alla (ex) moglie, la donna tramite l’avvocata Leone si era opposta alla domanda e aveva scoperto contemporaneamente che le seconde nozze risalivano al luglio 2017, quando la trascrizione in Italia del divorzio non era stata completata. Ritenendo che perdere la casa e quella somma fosse ingiusto, aveva presentato un esposto facendo sapere agli inquirenti che l’uomo si era nuovamente sposato in Marocco, aveva riconosciuto una figlia nata in quel Paese 4 anni prima e poteva diventare ancora una volta padre.

Il pubblico ministero

Il pubblico ministero però, ritenendo che il divorzio fosse stato di fatto sancito, aveva chiesto l’archiviazione: Loddo aveva sostenuto di vivere in Marocco dal 2014, dove frequentava la nuova moglie dalla quale aveva avuto una bimba; che la picco la senza un matrimonio ufficiale non poteva essere riconosciuta e non poteva ottenere le tutele del caso, dunque aveva necessità di regolarizzare la sua situazione; aveva atteso il divorzio prima di sposarsi nuovamente senza sapere di non essere ancora ufficialmente “libero”. gip invece aveva ritenuto che il secondo matrimonio non potesse essere comunque celebrato e imposto l’imputazione coatta. Ora il processo. Intanto il secondo matrimonio è stato dichiarato nullo dal Tribunale lo scorso marzo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Il secondo matrimonio è stato annullato dal Tribunale lo scorso marzo. Nel Paese nordafricano il 75enne ha avuto due figlie.