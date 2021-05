Si spara con la pistola del padre 

Pisa. Un ragazzino di 11 anni è morto ieri per un colpo di pistola alla testa esplosa mentre giocava con l’arma del padre. Era solo in una stanza dell’appartamento, i suoi genitori erano in cucina che preparavano il pranzo. Il padre, un sottufficiale dell’Arma, e la madre un vigile urbano – lavorano entrambi a Livorno – si sono precipitati nella camera e hanno trovato il figlio riverso sul pavimento in un bagno di sangue.

I soccorsi

Sono stati loro a chiamare subito i soccorsi, ma l’équipe medica del 118 non ha potuto fare nulla per salvare il ragazzo dalla morte. Nel palazzo di Casciavola, frazione di Cascina, sono arrivati i carabinieri per le indagini del caso. È stato subito accertato che l’arma che ha sparato era quella del genitore, quindi detenuta legalmente. Ma non si è capito come il ragazzino ne sia entrato in possesso e perché l’avesse portata nella sua stanza.

La dinamica

Circostanze da chiarire insieme alla dinamica che i militari del reparto scientifico di Firenze dovranno approfondire prima di presentare il rapporto alla Procura. Le indagini sono coordinate dal pm Silvia Alemi, anche lei presente nell’abitazione della tragedia. L’episodio si è verificato alle 13.30 di ieri, giusto l’ora di pranzo. Quello che appare certo è che si sia trattato di un incidente. Ovvero che nessuno, oltre allo sventurato ragazzino, risulta coinvolto. Dunque, il bambino avrebbe fatto tutto da solo. Prima frugando tra gli oggetti del padre e poi impadronendosi della pistola forse per curiosità o, anche, allo scopo di giocarci in qualche modo.

Le indagini

In pratica sono questi i dubbi che i carabinieri dovranno fugare anche se il lavoro investigativo sembra incanalato sui binari giusti. Del resto, il padre del ragazzino, molto collaborativo sin dal primo momento, ha fornito tutte le indicazioni necessarie per spiegare ai colleghi e cercare di capire lui stesso cosa possa aver provocato l’immane tragedia che gli è capitata.

Ha detto di non sapere perché il figlio avesse la pistola nella sua stanza né di essersi mai accorto che il ragazzo avesse interesse per le arm. Insomma, punti oscuri che andranno chiariti. Le insegnanti e gli amici del bambino lo descrivono come un ragazzino allegro, sereno e con un ottimo rendimento scolastico.

