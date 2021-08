Si spaccia per nipote per truffare gli anziani 

Di tanto in tanto si fa vivo. Finto, ma di sicuro capace di convincere le sue vittime, sempre anziani, che lui è il loro nipote. Lontano ma pur sempre un parente stretto. L’incontro? Casuale. Così almeno raccontano. Così spiega il truffatore, scaltro e dalla parlantina convincente. Naturalmente non è sempre lo stesso. La formula “Sono un vostro lontano nipote”, sì. Visto che evidentemente funziona e fa compagnia ai tanti funzionari e incaricati dei vari enti elettrici, idrici, del gas e via discorrendo che bussano nelle case per controllare una bolletta, un pagamento mai rispettato, un conguaglio.

La storia

Questa volta la scena si è svolta in un centro commerciale. Tra gli scaffali della Conad a Santa Gilla. Peccato per il truffatore che tra i tanti clienti, a due passi dalla coppia di anziani e il loro nipote spregiudicato c’era anche un poliziotto intento a fare la spesa. Fuori servizio ma pur sempre un agente, attento a quel che stava accadendo intorno. E ciò che stava avvenendo non era del tutto normale. Il tizio si avvicina alla coppia, marito e moglie, lui 82enne lei 71, sfoderando le sue doti di loquacità. Parla con l’uomo, racconta di lontane parentele, approfitta dell’età e magari della memoria per inventare la storiella del nipote spuntato per caso. Quando anche la donna inizia ad ascoltarlo getta l’esca avvelenata: la proposta di far risparmiare un bel po’ di quattrini consentendo alla coppia di acquistare alla modica cifra di 70 euro gamberoni e formaggio. Il gioco è assurdo quanto facile. Nelle sue mani finiscono due biglietti da cinquanta. L’uomo, soldi in mano, si lascia alle spalle il centro commerciale. Gli anziani, attendono. Accade tutto in una manciata di tempo.

L’intervento

È a quel punto che l’agente si avvicina, si qualifica e chiede lumi sulla consegna del denaro. La donna racconta che quel signore si era presentato come un loro “nipote” e che lo stavano aspettando con il resto di 30 per l’acquisto di formaggi e gamberoni. Scatta il controllo. Il poliziotto corre verso l’uscita, nota il’uomo intenso a salire su un’auto, chiama il 113 perché siano allertato gli equipaggi presenti in zona. Una Volante arriva al centro commerciale per sentire i due anziani, un’altra si mette alla caccia del truffatore mai perso di vista dall’agente fuori servizio. In via San Michele la corsa finisce. Il truffatore, un 37enne cagliaritano con precedenti specifici, che tra l’altro non aveva mai conseguito la patente, non ha scampo. I cento euro vengono sequestrati e poi restituiti ai legittimi proprietari. Per il finto nipote scatta una denuncia per truffa aggravata e guida senza patente.

In tasca aveva anche altri 320 euro. Gli investigatori, visti i suoi precedenti, stanno cercando di capire se il denaro sia frutto di altre truffe andate a buon fine.

La merce

Ciò che sta emergendo, soprattutto nella zona in cui si è consumato il tentativo di raggiro della coppia di anziani arrivata in città dal Sarrabus per fare compere, e cioè nell’area intorno alla laguna di Santa Gilla, è non solo la tecnica utilizzata ma anche la merce proposta a prezzi convenienti. Pesci e crostacei tengono banco. Così racconta Massimo Imbimbo, dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e della Squadra Volante della Questura: «L’offerta di poter acquistare pesci freschissimi appena pescati dalla laguna è allettante e a volte a cascarci non sono solo le persone in età avanzata ma anche chi spera davvero di fare un vero affare. Quando ci si accorge di essere le vittime è ormai troppo tardi».

