Avrà strascichi giudiziari il caso di Alessia Nappi, la donna di 25 anni che in preda a una emorragia, alla quinta settimana di gravidanza, è stata mandata via dall’ospedale perché non aveva con sé l’esito di un tampone molecolare. La giovane purtroppo ha perso il suo bambino e ora, insieme al marito Enzo, chiede giustizia. «Non riesco ancora a strapparle un sorriso», racconta il marito. «Alessia ha continui attacchi d’ansia. E ho temuto che potesse morire. Non si possono cacciare via le persone dal pronto soccorso senza un minimo di umanità. Ora che abbiamo perso nostro figlio, – continua - vorrei che qualche specialista ci dicesse se, invece, ci poteva essere una possibilità. Noi siamo andati nel posto dove fanno nascere i bambini con tanta speranza».

«Psicologicamente è dura – ammette Alessia Nappi – ma ho ancora fiducia nella sanità. Mi domando una cosa: se anche fossi stata positiva? Non mi avrebbero soccorsa? Forse si sono dimenticati di noi perché siamo persone semplici e educate. Non abbiamo insistito».

La querela

Ieri pomeriggio la coppia era nello studio dell’avvocato Gabriele Sechi per formalizzare una querela. La vicenda risale a sabato scorso quando Alessia Nappi ha provato a chiedere aiuto al Pronto soccorso ostetrico-ginecologico dell’Aou. Era vaccinata con due dosi e già prenotata per la terza, ma non aveva fatto il tampone. «Non credo che se una persona si presenta al Pronto soccorso per un’urgenza, – commenta l’avvocato Sechi - debba procurarsi un tampone molecolare. È assurdo. Ma la cosa grave, tra le altre, è che l’hanno fatta attendere fuori dalla struttura, dimenticandosi di lei». Quando la donna ha bussato alla porta del pre-triage le hanno detto di aspettare. «Dopo venti minuti le hanno detto che si erano scordati, di scusarli». Infine il consiglio di tornare a casa con una tachipirina. L’Aou ha già avviato un’indagine interna.