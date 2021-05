Si schiudono le uova: prime nascite tra i fenicotteri rosa  

Eccoli di nuovo, ancora una volta come ogni primavera, come avviene puntualmente dal 1993 sugli argini di Molentargius, del grande stagno del Bellarosa maggiore. Piumini grigi a pochi passi dai nidi, tra le zampe dei genitori che per qualche giorno ancora li terranno sotto la loro protezione per poi avviarli agli asili, custoditi da pochi adulti che dovranno sorvegliarli e tenerli fuori dai guai, dai becchi famelici dei predatori. Dei gabbiani reali, delle cornacchie. Fino a quando non saranno capaci di volare.

Primi voli

Ancora grigi e bianchi e pronti a trasformare il loro vestito di piume e penne nel caratteristico colore bianco-rosa e nero. Una pigmentazione dovuta all’alimentazione, alla dieta del crostaceo “Artemia salina” che abbonda a Molentargius ma anche a Santa Gilla, la laguna che quando potranno alzarsi in cielo sarà raggiunta quotidianamente da consistenti gruppi di fenicotteri. Uno spostamento tra le due zone umide di Cagliari che interesserà anche altri stagni, compresi quelli dell’Oristanese, del Sulcis, di Chia.

«La colonia – spiega la biologa del parco, Luisanna Massa – ha iniziato ad insediarsi a metà marzo e le prime uova sono state deposte dopo qualche settimana. Nei prossimi giorni cominceranno a raggrupparsi nei cosiddetti asili custoditi da alcuni adulti così da consentire ai genitori di andare ad alimentarsi».

Primi arrivi

Negli anni Novanta i fenicotteri rosa hanno iniziato a nidificare a Molentargius, scegliendo come sito privilegiato il Bellarosa maggiore. Nel 2001 la nidificazione fu pesantemente disturbata e addirittura compromessa. Un branco di cani randagi aveva preso di mira i nidi per cibarsi dei piccoli trampolieri. Cibo facile a portata di fauci. Così venne promossa una vera e propria caccia ai cani randagi che, attraversando i canneti di Is Arenas raggiungevano facilmente i nidi muovendosi nelle acque basse dello stagno. Furono giorni di terrore per la colonia dei fenicotteri. Gli adulti volarono via, lasciando i nidi ancora carichi di uova incustoditi.

Le scelte

Un fenomeno che spinse il Parco a dotarsi di maggiori controlli per evitare che questi uccelli abbandonassero per sempre la rotta migratoria tra gli stagni della Camargue e Molentargius.

