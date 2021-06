Si schiantano con l’auto a noleggio 

Viaggiavano su un’auto del car-sharing presa a noleggio poche ore prima e si sono schiantati contro il palo del semaforo e poi contro un muro mentre viaggiavano, forse a velocità sostenuta, in viale Ciusa diretti verso via Bacaredda. Il conducente, un cagliaritano di 21 anni, non aveva la patente. È rimasto gravemente ferito e con lui anche i due amici, una ragazza di 17 anni e un giovane di 24.

Il ricovero

Sono stati tutti e tre ricoverati con un codice rosso “per dinamica” all’ospedale Brotzu e al Policlinico, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita. Le loro condizioni sono decisamente migliorate col passare delle ore. Resta ora da capire chi dei tre abbia preso in affitto la vettura, una Volkswagen Polo di una società di car sharing. Difficile se non impossibile che sia stato il conducente, visto che non avendo acquisito la patente di guida non avrebbe mai potuto richiedere l’auto alla società di noleggio. «Non possiamo certo fornire particolari per una questione di privacy e perché c’è un’indagine in corso, l’unica certezza è che a noleggiare la nostra macchina è stata una donna munita di patente e che tra l’altro si è presentata personalmente nei nostri uffici», spiega Fabio Mereu, titolare della Playcar.

La ricostruzione

L’indagine, affidata agli agenti della Polizia municipale, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e alle ambulanze del 118, dovrà dunque stabilire chi abbia realmente noleggiato l’utilitaria. Se a presentarsi regolarmente alla Playcar è stata una ragazza maggiorenne e con tanto di patente, l’ipotesi è che la Polo sia poi stata usata dal ventunenne in modo assolutamente irregolare. Gli è stata incautamente prestata? I tre ragazzi l’hanno presa senza alcuna autorizzazione? Domande a cui dovranno rispondere gli agenti della Municipale.

La notte

L’incidente è avvenuto venerdì sera poco prima di mezzanotte. Per cause ancora in via di accertamento la Polo con i tre amici ha cominciato improvvisamente a sbandare all’altezza dell’incrocio con via Dei Donoratico. In una frazione di secondo ha travolto il semaforo per poi fermarsi contro lo spigolo di un muro.

L’urto è stato violentissimo. Il conducente e i due passeggeri sono apparsi subito gravi e trasferiti ai pronto soccorso del Brotzu e del Policlinico.

