Si schianta con l’auto rubata 

La Ford è danneggita nella parte anteriore: in tarda mattinata, dopo il sopralluogo degli investigatori, è stata restituita al proprietario. Nell’abitacolo sono state rilevate impronte digitali che potrebbero tornare utili per risalire ai ladri. Nel primo pomeriggio è stato interrogato un ragazzo, che però è stato rilasciato dopo aver fornito un alibi attendibile. Arrivato a Monserrato, il conducente ha perso il ladro-controllo dell’auto, finita contro il semaforo, che è crollato sul binario della metropolitana di superficie. Per fortuna il conducente della locomotiva si è accorto del pericolo e ha bloccato la locomotiva.

Ruba un’auto a Cagliari e raggiunge Monserrato, dove abbatte il semaforo al passaggio ferroviario in via del Redentore. Abbandonata la Ford, il conducente si è allontanato a piedi facendo perdere le tracce. Ora è ricercato dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu e della stazione di Monserrato. Il treno della Metropolitana di superficie è arrivato poco dopo: il macchinista ha notato l’ostacolo ed è riuscito a bloccare il piccolo convoglio. Nessuno è rimasto ferito.

Le indagini

Il furto

Tutto è iniziato alle 7 di ieri mattina, quando l’auto è stata parcheggiata vicino a un’edicola. Il conducente aveva fretta, doveva comprare un giornale, e ha lasciato la Ford col motore acceso. Il giovane ladro si è precipitato al volante e si allontanato con l’auto.

L’incidente

Poco dopo la Ford è arrivata a Monserrato: all’incrocio fra via del Redentore e via Sorgono, l’impatto violentissimo col semaforo alla linea ferrata, che è stato abbattuto. Il treno è arrivato pochi minuti dopo: in quella zona la velocità è ridotta, così il macchinista è riuscito a evitare l’impatto col semaforo appena abbattuto.

Scatta l’allarme

In pochi minuti sono giunti i carabinieri di Monserrato e della Compagnia di Quartu: coordinati dai capitani Michele Cerri e Gianni Russo, hanno effettuato un sopralluogo, interrogando poi alcune persone. Le indagini sono andate avanti per tutta la giornata. Non si esclude che il ladro sia rimasto ferito nell’impatto contro il semaforo: per questo, sono stati effettuati controlli anche negli ospedali. Sulla vicenda è stata inviata un’informativa alla Procura della Repubblica.

