Si scava nella strada appena asfaltata 

«Non mi stupisce», commenta una passante Elena Serra 65 anni, «era troppo bello per essere vero. Qui fanno e poi distruggono e davvero non ne capisco il senso». Poco distante Antonio Murgia 73 aggiunge: «È davvero incomprensibile. Le cose non si potevano programmare diversamente? Non potevano asfaltare dopo questo intervento o impedire che andassero a scavare laddove è già stato fatto il nuovo asfalto con tanto di percorso pedonale. E poi io mi chiedo? Ma questi lavori per la rete del gas avranno mai una fine?».

E pensare che in via Marconi è stato realizzato a nuovo anche il percorso pedonale che si snoda da piazza Sant’Elena fino all’incrocio con via Merello e che rischia di sparire sotto i nuovi scavi.

Sono passati pochi mesi dal rifacimento totale dell’asfalto in via Marconi. Un intervento atteso da tempo in un’arteria disseminata di buche e di voragini. E all’improvviso nei giorni scorsi a bordo strada sono comparsi i cartelli di divieto di sosta: da oggi si lavora di nuovo per la rete del gas con autorizzazioni di una vecchia ordinanza del 2018 poi prorogata fino al 31 dicembre del 2022. Lavori infiniti per la rete, che potrebbero interessare anche altre strade dove si è già intervenuti con asfalto nuovo e segnaletica.

Nemmeno il tempo di godersi la strada nuova che già si scava di nuovo.

«Era troppo bello»

Dal Comune assicurano che «i lavori in via Marconi saranno controllati costantemente». Detto questo, «i ripristini non avverranno come si faceva prima, solo nella parte dell’intervento, ma la ditta incaricata dovrà asfaltare l’intera sezione stradale e riportare le cose come erano prima. Stessa cosa per il percorso pedonale che dovrà essere ripristinato».

I precedenti

Non è la prima volta che lavori stradali di vario genere vanno a minare interventi già fatti. Un esempio su tutti è quello di via Turati: un lungo scavo che corre lungo piazza Marcora ha distrutto parte del lavoro fatto e ancora oggi,ci sono solchi profondi che quasi impediscono l’entrata e l’uscita delle auto nella piazza che è la zona parcheggio degli ambulatori dell’Assl punto di passaggio di tantissime persone. Perché in città spesso si scava e non si ripara. Basta vedere cosa succede tra via Cavour e via Marconi dove restano tagli profondi che non sono mai stati ripristinati.

Intanto proseguiranno a breve i lavori per la sistemazione dell’asfalto nelle strade previste nel cronoprogramma, tra cui via Salieri.

