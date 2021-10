Si riparte con la nuova maggioranza 

Hanno fatto il loro ingresso nell'esecutivo i nuovi assessori Maria Giovanna Campus e, da assessore tecnico, il leader dei sardisti bosani Silvano Cadoni, ex sindaco di Bosa, ex consigliere provinciale ed ex presidente nazionale dei Quattro Mori: oggi titolare di una super delega a Urbanistica, Sviluppo e Programmazione, Ambiente, Agricoltura, Pesca, Portualità Fluviale, Viabilità e Traffico. «Nessuna emozione da ritorno - dice - solo la grande responsabilità di riprendere l’impegno per la città, far ripartire idee e progetti per i quali spesi il mio impegno quando fui sindaco. Del resto, questa è la ragione che porta il mio partito in maggioranza: condividere l'impegno per portare a compimento le scelte condivise».

Tutti miopi, secondo Casula, incapaci di cogliere la grande opportunità di un accordo che allarga la maggioranza e va nella direzione del suo programma: «Dicemmo allora di essere aperti al contributo delle opposizioni, nell'interesse della città - ha spiegato - Con i sardisti, condividiamo tutto o quasi, ed è logico che ci si incontri sui programmi, per la realizzazione dello sviluppo di Bosa». Scelta subita da molti e, forse, la sintesi definitiva di quanto è accaduto nell'ormai ex maggioranza, è nelle parole della consigliera Carmen Mariani, che già fu assessore: «In questo momento, non esiste per Bosa altro sindaco possibile che non sia Piero Casula: andare avanti è un dovere, altrimenti sarebbe un Commissario regionale». Ieri in Consiglio sono arrivate le surroghe dei nuovi consiglieri Roberto Deriu e Luca Putzulu.

Ieri mattina in una seduta di Consiglio comunale s'è sancito l'ingresso del Psd’Az nell’esecutivo, costato al sindaco Piero Casula, lo stravolgimento della sua originaria maggioranza: dimissionari l'ex vice ed assessore al turismo Alessandro Campus, dimissionaria l'ex assessore, compagna di mille battaglie, Piera Addis e surroga rifiutata dai primi tre dei non eletti, Sergio Rosa, Angelo Laria, Luciano Naitana. Tutti insieme, sarebbero circa mille voti, senza i quali Piero Casula mai avrebbe vinto le elezioni. Eppure, il sindaco va avanti, prova non senza emozione nell’Assemblea civica vuota di ciò che resta dell'opposizione: tutti assenti, tranne la consigliera Mastinu che, dopo aver denunciato in un documento la violazione di ogni principio democratico, ha lasciato l'Aula.

Il sindaco

New entry

Consiglieri

Daniela Brundu, dall'opposizione, passa in maggioranza: «Ho condiviso con il Psd’Az in questi sette mesi tutti i passaggi che oggi mi portano nel gruppo della nuova maggioranza che guida Bosa - dice l'esponente sardista - Parteciperò a questa nuova esperienza con spirito di responsabilità e servizio, sicura che questa scelta potrà essere di aiuto per il miglioramento della situazione economica della nostra città».

Il sindaco Casula prova a spiegare la scelta di aprire ad un assessore tecnico, mentre tanti suoi compagni di viaggio restano al palo. Aggiustamenti che, secondo l'ex vice e dimissionario Alessandro Campus, evidenziano la svendita della maggioranza che ha vinto le comunali: «L'unico dato politico è che la città sarà governata da chi non è stato scelto dagli elettori. Infatti il Psd’Az andrà a ricoprire ruoli fondamentali in Giunta nonostante sia stato sconfitto in tutte le ultime elezioni: addirittura con un assessore tecnico, dunque neppure eletto. Il dato politico manifesta il chiaro strapotere politico e forza dell'onorevole Alfonso Marra. Unico sconfitto di questa operazione è il sindaco, considerato il fallimento del suo programma».

