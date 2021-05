Si riaccende il grande schermo 

Per gli appassionati del grande schermo l’attesa è quasi finita: dopo oltre un anno di stop il cinema Ariston è pronto a riaccendere i proiettori. Una data precisa ancora non c’è, ma nelle prossime settimane le locandine dei film torneranno a tappezzare le pareti spoglie via Cagliari e viale Diaz. «Non vediamo l’ora - racconta con un pizzico di emozione Gianfranco Ibba, amministratore del multisala oristanese - finalmente ci prepariamo a riaccogliere il nostro pubblico. Entro metà giugno faremo ripartire la programmazione».

La ripresa

Sarà un po’ come vivere l’emozione di una prima: il buio in sala, le poltrone di velluto e il piacere di godersi uno spettacolo senza interruzioni. Le proposte non mancano. «Nelle ultime settimane, per la prima volta dopo tanto tempo - racconta Ibba - abbiamo ricevuto una selezione mensile interessante, con pellicole di richiamo e non solo di nicchia. Tra i titoli più attesi Crudelia, Black Widow e Venom».

Le regole

Mascherina, igienizzazione e distanziamento di almeno un metro, le regole ormai note da rispettare anche davanti al maxi schermo. Degli 815 posti disponibili nella struttura oristanese, solamente la metà potrà essere utilizzata. Per il gestore «è comunque un numero più che sufficiente per garantire la ripartenza». Niente pop corn da sgranocchiare durante il film: almeno nella fase iniziale il bar resterà chiuso. «In questi giorni stiamo provvedendo all’aggiornamento delle casse e predisponendo un nuovo servizio di prenotazione online per evitare le code davanti al botteghino» spiega Ibba. La programmazione non subirà grossi cambiamenti rispetto al pre-pandemia: se, come annunciato, a giugno il coprifuoco sarà eliminato, saranno garantiti tre spettacoli quotidiani, il pomeridiano, quello del tardo pomeriggio e il serale. «Siamo ottimisti - ammette Gianfranco Ibba, 69 anni medico in pensione che sta portando avanti il lavoro del padre Salvatore, scomparso a gennaio - Nel 2022 la terza generazione della nostra famiglia festeggerà cento anni di cinema Ariston, un traguardo che non vorremmo fosse oscurato dalla pandemia».

I numeri

D’altronde gli oristanesi hanno dimostrato già in passato di essere affezionati alla struttura. Tralasciando il 2020, segnato dal virus, nel 2019 c’erano state oltre 100 mila presenze e nei prossimi giorni le porte di viale Diaz torneranno ad aprirsi per permettere ai cinque dipendenti, costretti nell’ultimo anno ad usufruire della cassa integrazione, di riorganizzare il lavoro.

«Siamo consapevoli che con l’avvicinarsi della stagione estiva le presenze potrebbero non essere altissime - conclude Gianfranco Ibba - Il primo periodo servirà soprattutto come rodaggio dopo la lunga chiusura. Ma vogliamo dare un segnale alla città. Il cinema Ariston è pronto a ripartire».

