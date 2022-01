Si prova a tornare in campo 

Sei recuperi per le sarde, ai quali vanno aggiunti il derby Latte Dolce-Arzachena e Aprilia-Muravera che non si giocheranno domani. In campo invece Uri-Torres e Gladiator-Carbonia alle 14.30, Lanusei-Cassino alle 14, Atletico Uri e Lanusei senza gare in meno, il Carbonia ne ha due: mercoledì alle 14.30 sarà ospite della Vis Artena (alla stessa ora c'è Afragolese-Torres), poi attende la data del match casalingo con l'Aprilia, da definire come Nuova Florida-Latte Dolce e le trasferte di Arzachena e Muravera con la Vis Artena.

L'Olbia ha chiuso il 2021 con l'1-1 in casa della Pistoiese il 22 dicembre. I galluresi inaugueranno il 2022 domani alle 14.30 ospitando la Lucchese, ma lo stop ha fatto slittare 21ª e 22ª giornata. Già decise le date dei recuperi: mercoledì 2 febbraio la sfida interna con l'Ancona del fresco ex Palesi, il 23 trasferta con la Viterbese.

Domani il pallone torna a rotolare in Sardegna, ma dopo la sospensione di due settimane c'è un'eredità di 26 recuperi da gestire fra Olbia, Serie D e campionati regionali, più 5 gare che non si giocheranno nel prossimo. Oltre alle partite da ricollocare è stato necessario rimodulare i calendari, per inserire le giornate non disputate in questo periodo.

Serie C

Serie D

Eccellenza

Si riparte dalla 19ª giornata, prevista per il 6 gennaio, già con tre rinvii: Bosa-Ilvamaddalena, Nuorese-Taloro Gavoi e Villacidrese-Castiadas. Il 30 dicembre non si erano giocate, sempre per motivi legati ai contagi, Castiadas-Bosa e Ilvamaddalena-Ossese: si recuperano mercoledì 9 alle 15.

Promozione

Solo tre recuperi, tutti nel Girone A: Atletico Cagliari-Quartu 2000, Fermassenti-Andromeda e Villamassargia-Gonnosfanadiga. Dovevano essere domani, ma hanno chiesto il rinvio cinque squadre su sei (l'unica esclusa è il Quartu 2000). I tre gironi ripartiranno quindi domenica 30 con l'inizio del ritorno (14ª giornata).

1ª e 2ª Categoria

Entrambi i tornei sono al giro di boa.

Mercoledì 26 l'unico recupero di Prima Categoria, Monte Alma-Coghinas (Girone E, si riprende dal 60' sull'1-1), dal 30 riparte il campionato.

In Seconda Categoria invece tutti in campo dal 6 febbraio, sabato prossimo alle 15 si recupera Calangianese-Santa Teresa (Girone G) mentre 24 ore dopo Ferrini Quartu-Jupiter (Girone A), Atletico Masainas-Decimo 07 (B), Havana San Basilio-Sini (C), Montiferru-Busachese, Nurachi-Atzara e Tramatza-Solarussa (F).

