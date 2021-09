Si presentano Cus e Techfind 

Sarà il “Memorial Saba”, in programma al PalaVienna di Selargius da stasera a sabato, a offrire una ghiotta anteprima del basket rosa sardo. Saranno ospiti della Techfind le “cugine” cagliaritane, Cus Cagliari e Virtus. Il programma prevede, alle 19, il match tra le padrone di casa e le virtussine. Alle stessa ora, domani, ci sarà la stracittadina tra universitarie e Virtus che, vista la retrocessione in B di queste ultime, non andrà in scena durante la stagione regolare dell’A2, cosa che in capiterà invece per l’incontro che sabato chiuderà il torneo, San Salvatore-Cus Cagliari, gustoso antipasto dell’A2 che verrà.

Curiosi e sereni

«Un Memorial per iniziare a muoversi un po’, la squadra si sta allenando con tranquillità e serenità. La verità è che anche noi siamo curiosi di vederci in azione, sarà bello confrontarsi con squadre di categoria come il Cus, ma anche la Virtus sarà un’avversaria interessante, sta allestendo una squadra competitiva», commenta il presidente del San Salvatore, Marco Mura. «Vogliamo esprimere ancora le nostre potenzialità, anche se in un campionato ci sono tante variabili. Abbiamo mantenuto l’ossatura dell’anno scorso e sostituito le altre in maniera egregia. Stiamo lavorando bene e affronteremo la prossima annata con grande umiltà, c’è sempre da lavorare, non ci siamo montati la testa», spiega coach Roberto Fioretto.

La capitana del Cus

Grande attesa anche per il Cus, che ha confermato le veterane, aggregato Cecili e Gagliano e aspetta la sua capitana. «I tornei a inizio stagione servono più che altro per capire a che punto si è, cosa c’è migliorare. Sono dei test fisici più che tecnici o tattici, l’obiettivo è muovere le gambe usando la testa, senza farsi male», spiega saggiamente Erika Striulli, capitana del Cus Cagliari. «Le mie condizioni fisiche? Siamo a quasi 4 mesi dall’intervento. Sono seguita passo passo da Marcello Comino, preparatore fisico della società, e stiamo facendo progressi, con riscontri sempre positivi. Al 5º mese farò un ulteriore controllo dal dottor Uccheddu, il chirurgo che mi ha operata, e la speranza è di aggregarmi definitivamente al gruppo a cavallo dell’anno nuovo. I sei mesi del crociato scattano il 9 dicembre, ma sono indicativi, non anticiperemo i tempi. È un infortunio che porta via molto tempo, l’articolazione del ginocchio deve prima assorbire l’intervento e poi i muscoli devono riprendere forma, stiamo lavorando».