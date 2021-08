Si pente dopo il furto, ritrovati i sandali della Beata Vergine 

Dopo il furto, ha raggiunto una banca a Pirri e ha sistemato i sandali in argento all’interno di una delle cassette esterne, chiudendola e portando via la chiave. Il ladro che venerdì scorso ha rubato i calzari del diciottesimo secolo dalla statua della Beata Assunta dormiente, nella chiesa di San Pietro apostolo, probabilmente si è pentito. E quando gli agenti della Squadra volante sono arrivati a lui, ha collaborato. Non è ancora certo che sia stato effettivamente lui a portar via i sandali. Certamente era a conoscenza di qualcosa e ieri mattina i preziosi calzari sono stati restituiti al parroco don Ignazio Trogu. «Una gioia infinita e una grandissima felicità dopo tre giorni di dolore e tristezza. Ringrazio di cuore la Polizia: sono stati meravigliosi», ha commentato ricevendo i sandali in argento dalle mani dei poliziotti.

Le indagini

Il furto ha scosso tutta la comunità, rovinando la parte conclusiva della festività di Mezzo Agosto. Fin da subito gli agenti della Squadra volante, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, si sono attivati per risolvere il caso per nulla semplice. Non c'erano immagini delle telecamere di sorveglianza. Solo alcune testimonianze di un individuo che qualche giorno prima aveva infastidito dei fedeli in via Chiesa hanno portato i poliziotti sulla giusta strada. L’uomo è stato rintracciato. Ha fatto capire di essere a conoscenza del furto. E ha dato spiegazioni strane. «Ho sentito che sono stati rubati dai rumeni», per poi parlare di «un furto fatto da un non credente». Le versioni sono aumentate. Tutte poco credibili. Tra queste anche quella della cassetta di una banca: «Ho sentito che il ladro le ha portate lì».

Il recupero

Così ieri mattina, quando la filiale ha riaperto, i poliziotti hanno voluto fare un tentativo. Sono state aperte alcune cassette esterne, di quelle a disposizione dei clienti per lasciare i propri oggetti metallici prima di entrare in banca, e in una di queste c’erano i sandali. Gli investigatori li hanno portati negli uffici della questura. Ora si cercherà di capire chi li abbia effettivamente sistemati in quel punto grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza della filiale. Intanto l’uomo che ha fornito le informazioni è stato identificato.

La telefonata

«Di mattina presto sono andato in Questura per depositare la querela. Dopo poche ore ho ricevuto la telefonata: “i sandali sono stati ritrovati”, mi ha detto un agente. Sono ritornato subito in via Amat con il cuore pieno di gioia». Don Ignazio, dopo i giorni di dolore, è un fiume in piena. «Non so cosa dire. Ringrazio la Polizia per il lavoro fatto. Sono stati eccezionali, interessandosi da subito al furto. Ho ringraziato di persona anche il questore». E il ladro? «Non so se si tratti di un pentimento. Forse sì. Magari si è reso conto di aver commesso una grande sciocchezza. Ha il mio perdono e anzi lo ringrazio per l’atto di pentimento e per aver permesso alla comunità di rientrare in possesso dei sandali della Madonna, dall’enorme valore religioso, storico e affettivo ».

