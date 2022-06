Si licenzia dal bar e fa perdere le tracce 

L'arrivo al lavoro, un caffè con un amico, poi il licenziamento e il silenzio. Da domenica Susanna Porcu, 29 anni di Assemini, risulta irrintracciabile a Londra dove lavora come barista. I messaggi sui social cadono nel vuoto, nessuna risposta, solo qualche segnale nelle settimane precedenti che qualcosa non andava. Ieri la novità: Susanna è stata avvistata in un ospedale a Londra dove era ricoverata ma qualcuno da lì l'ha portata via e di lei si sono nuovamente perse le tracce.

La mamma

«Ci hanno detto che era in ospedale - racconta la madre Alessia Locci che, con il papà Francesco, vive da giorni nell'angoscia insieme agli altri 6 figli - poi alle 11.30 è andata via e di nuovo non si trova. Non si sa per cosa sia andata in ospedale, l'ex ragazzo è andato lì a informarsi appena ha saputo del ricovero ma non gli hanno saputo dire nulla su cosa aveva e chi l'ha portata via». Susanna da tempo dava segnali di sofferenza, qualcosa nella sua vita la stava trascinando in un baratro. «Il 13 giugno ha mandato a sua sorella messaggi in cui diceva “se mi succede qualcosa vi voglio bene e vi amo” e ha lasciato tutte le password dei social. Poi dal 14 non abbiamo avuto più sue notizie».

Paura

L'allarme era scattato con la trasmissione della “Chi l'ha visto?”: la madre ora teme che l'eco della notizia abbia portato qualcuno a nasconderla. «Vicino al posto di lavoro lì a Londra c'è un centro buddista che lei frequentava. Ho chiesto all'ex ragazzo di andare a informarsi e gli hanno detto che Susanna è stata lì domenica per circa 40 minuti, poi non l'hanno più vista. Secondo lui però quelle persone mentivano perché parlavano tra loro. Quando gli ha mostrato il post di “Chi l'ha visto?” uno sarebbe scappato». Alessia Locci è preoccupata soprattutto «per il suo stato di salute» e teme che «qualcuno la stia plagiando». Inoltre alcuni messaggi nelle scorse settimane hanno convinto la famiglia che dietro alla meditazione ci fosse in realtà altro: «A me disse salvare l'umanità, discorsi strani». Intanto si sono attivate anche le forze dell'ordine. «Sono riuscita a contattare il Consolato italiano a Londra. Ho parlato di tutte queste cose e mi hanno detto che avrebbero trasmesso la copia della denuncia alla polizia inglese».