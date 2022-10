Sì, l’Esperia ci vuole provare  

L’atterraggio in C Gold ha avuto fin qui un sapore agrodolce. Le sconfitte contro Ciampino e Frascati hanno lasciato l’amaro in bocca, mentre il successo interno su Viterbo è stato addirittura straripante. Nei primi 120 minuti di stagione, però, c’è una cosa che non è mai cambiata: l’Esperia è sempre stata all’altezza della situazione. E a distanza di 16 anni dall’ultima apparizione in un torneo nazionale, non era affatto scontato.

L’appello ai tifosi

Le regole d’ingaggio sono note: per approdare nella prossima serie Interregionale ideata dalla Fip serve strappare uno dei primi cinque posti in classifica. La missione è intricata, ma non impossibile. Il cammino è lungo e non è escluso possa riservare anche delle piacevoli sorprese, a patto che il Palasport di via Pessagno continui a essere il sesto uomo granata. L’Esperia ne è ben consapevole e tende la mano agli appassionati cagliaritani: «In occasione della sfida interna di sabato alle 17 contro la San Paolo Ostiense l’ingresso sarà ancora gratuito», fa sapere il patron Erminio Cinus, «vogliamo avvicinare il più possibile i tifosi alla squadra e ricreare entusiasmo attorno al mondo Esperia. Credo ci siano tutte le premesse per assistere a uno spettacolo entusiasmante, come del resto è già accaduto due domeniche fa».

Il prossimo ostacolo

Mentre i tifosi si preparano a fare la loro parte, coach Federico Manca affina la preparazione dei suoi in vista del quarto impegno stagionale. La San Paolo arriverà a Cagliari con i gradi di co-capolista imbattuta dopo aver messo in fila Stella Azzurra, Frascati e una big del calibro di Ferentino. Per portare a casa i due punti serviranno gli stessi ingredienti che hanno permesso di mandare al tappeto Viterbo: difesa aggressiva e fisica, intraprendenza nell’uno contro uno e soprattutto tanta voglia di combattere. «Il roster della San Paolo è composto prevalentemente da giovani», mette in guardia il tecnico esperino, «il loro stile di gioco è ben riconoscibile e complicato da leggere. Dovremo prestare grande attenzione nella metà campo difensiva». L’Esperia sa di avere le carte in regola per dire la propria: «Nelle prime tre partite abbiamo dimostrato di poter reggere la categoria», aggiunge Manca, «l’exploit casalingo contro Viterbo resta significativo, perché è arrivato contro la squadra più attrezzata, a mio giudizio, tra quelle affrontate fino a ora. Dobbiamo senz’altro fare qualcosa in più in trasferta, adeguandoci all’ambiente e all’arbitraggio. Colmando ancora qualche lacuna», conclude, «potremo dire la nostra e divertirci».

Roberto Rubiu

RIPRODUZIONE RISERVATA