«Si indaga su due aggressioni omofobe»  

Almeno due aggressioni ritenute di stampo omofobo: in entrambi i casi le vittime, sole, sono state avvicinate a Sant’Elia da un altro uomo col quale si sono appartate davanti al mare per poi essere aggredite, picchiate e derubate da quattro persone. È accaduto con certezza il 14 e il 16 giugno scorsi, come da denuncia depositata alla caserma dei carabinieri di San Bartolomeo, potrebbe essere avvenuto anche in altre occasioni prima e dopo. Episodi ulteriori che però, forse, non sono stati segnalati per paura di salire alla ribalta della cronaca.

Inchiesta aperta

È il quadro delineato dalla Procura, che ha aperto due fascicoli di inchiesta ipotizzando come reati la rapina e le lesioni. In un caso l’indagine procede contro ignoti, nel secondo c’è una persona nel mirino del pubblico ministero Andrea Massidda e dei militari: un uomo descritto come «palestrato» e «tatuato» la cui abitazione proprio in quel quartiere è stata perquisita pochi giorni fa dagli uomini dell’Arma alla ricerca di eventuali elementi che corroborassero i sospetti investigativi nei suoi confronti. È stato controllato anche il contenuto della sua auto, e proprio lì è stata recuperata una tessera sanitaria il cui smarrimento è stato denunciato dal legittimo proprietario due mesi fa. La teoria degli inquirenti è che in realtà quel documento provenga da una precedente aggressione non denunciata agli investigatori.

Un mese fa

L’unico pestaggio del quale sinora si è parlato a livello mediatico è quello del 16 giugno quando, poco dopo le 23,30 sul lungomare Sant’Elia nelle vicinanze dell’ex Arena Grandi eventi, un 40enne di Selargius è stato aggredito da quattro persone. Una di loro, dopo averlo avvicinato, gli avrebbe proposto di appartarsi in una zona buia ed è lì che sarebbe stata commessa la rapina. Dall’oscurità sono spuntati fuori i tre complici, tra cui pare ci fosse una donna, che l’hanno colpito con pugni e calci per poi passare sopra il suo piede con la macchina (probabilmente senza volerlo) fratturandoglielo. Alla vittima, trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu, è stata assegnata una prognosi di 40 giorni.