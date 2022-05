«Sì, i sogni si avverano» 

Sabato, all’arrivo dell’Ironman di Lanzarote, era stata chiara: «Sono felice di questa gara che vale più di tutte le slot per i Mondiali». Domenica, alla consegna delle qualifiche per il World Championsip di Kona, la più leggendaria gara di triathlon, l’umiltà e l’onestà intellettuale di Elisabetta Curridori hanno ricevuto il premio che già la sua bravura avrebbe meritato. La trentunenne di Villacidro ha trovato la qualifica che sognava da sempre, che aveva messo nel mirino quando ha cominciato l’avventura nel mondo delle pro. Il 6 ottobre, nel primo campionato del mondo riservato solo alle donne (gli uomini gareggiano sue giorni dopo) ci sarà anche la pro sarda.

La sorpresa

Betta, arrivata ieri dopo un interminabile viaggio via Torino, racconta il momento più felice della sua carriera: «La consegna degli slot era domenica alle 12.30, ma avevamo pensato di non andare e arrivare con comodo per la premiazione. Immaginavo che tra i pro nessuno rinunciasse al sogno. Invece la mattina mi ha scritto Lydia Dant, la vincitrice per chiedere se avevo intenzione di andare a Kona. Mi sono venuti i brividi». Curridori e il suo compagno Jum Thijs avevano pronto il piano B: Francoforte, dove però si assegna un solo pass per le Hawaii. «Abbiamo avuto un presentimento e avevamo deciso di arrivare prima: alle 11 Lydia mi ha avvisato che non avrebbe preso lo slot. Ho guardato Jim e siamo scoppiati in lacrime. Ma solo quando ho avuto il foglio in mano ci ho creduto».

L’omaggio

La britannica, nei piani della quale non c’era il Mondiale quest’anno, ha passato la mano: «Mi ha detto, “con il tuo tempo qualche anno fa avresti vinto, sono contenta di cederti la possibilità di vivere questo sogno”. E i sogni certe vole si avverano», aggiunge. Un sogno condiviso: «La mia allenatrice Bella Bayliss ha sempre creduto che potessi arrivare a Kona. Lei pensa che sia una gara per me, impegnativa ma non troppo tecnica. Jim è l’architetto della mia carriera, assieme a mamma e papà e la persona più che devo ringraziare di più».