«Sì ho deciso, mi dimetto» 

«Sì». Due lettere, una conferma: Massimo Cellino risponde via messaggio al cronista e ribadisce, se mai ci fosse stato bisogno, la decisione di lasciare la carica di presidente del Brescia calcio, club che aveva rilevato nell’agosto del 2017 dopo la non fortunata esperienza inglese al Leeds. La notizia è stata anticipata ieri dal “Giornale di Brescia”, poi nel pomeriggio subito dopo la conferma avuta da L’Unione Sarda è arrivata la nota sul sito della società dove l’ex patron spiega di essere arrivato a questa conclusione «dopo un profondo travaglio interiore di carattere personale e legato alla preoccupazione di garantire la più efficiente gestione della società in modo che possa conseguire i migliori risultati sportivi».

Le motivazioni

Il sostituto

Inoltre il sequestro «introduce una serie di vincoli che mal si conciliano con la flessibilità e la speditezza di decisioni che una gestione efficiente di una società di calcio richiede. Sono certo che la squadra sia più forte di quanto si pensi e i risultati non raggiunti ultimamente sono figli del mio stato d’animo, che si riflette sulla squadra. Non lo dico da tifoso, ma per la mia pluriennale esperienza nel calcio». Le dimissioni «sono convinto» consentiranno «di individuare, d’intesa con gli organi giudiziari, una persona che, con più serenità, porterà il Brescia ai risultati che la passione dei tifosi merita».

Il sequestro

L’iniziativa sarebbe stata preannunciata con una lettera ai componenti del Cda delle Rondinelle e alla ”Eleonora Immobiliare”, la spa che controlla la “Brescia Holding” che sua volta possiede la squadra. Il Tribunale da tempo ha nominato come figure di garanzia Pierangelo Seri e Stefano Midolo (rispettivamente custode delle azioni e amministratore della Eleonora Immobiliare) e di recente la “Brescia Holding” avrebbe chiesto al Brescia di restituire i 16,8 milioni di euro ricevuti come finanziamento. Così in Cellino è cresciuto il disagio per un potere decisione limitato e la conseguente difficoltà nel prendere iniziative e portare avanti la programmazione. L’ordine di sequestro riguarda la somma (i 59 milioni di euro) che i giudici hanno valutato interamente sconosciuta all’Erario perché transitata su un trust inglese ritenuto riconducibile all’ex proprietario del Cagliari, non i soli 700mila euro non versati al Fisco poi pagati da Cellino. Decisione contro cui è stato presentato il ricorso in Cassazione: udienza il 27 gennaio. Intanto Cellino formula «l’augurio, con tutto il cuore, dei migliori successi sportivi» al Brescia. Poi il ringraziamento, fra gli altri, ai «tifosi, il cui sostegno alla squadra non è mai venuto meno. Ringrazio anche il custode giudiziario per la disponibilità».

