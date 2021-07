Si getta dalla finestra e nella caduta sfiora una mamma col figlio 

Un rumore sordo scuote il via vai del centro cittadino. Pochi attimi e sono urla, grida e pianti disperati.

Sono le 9,30 quando un uomo di 56 anni, da tempo alle prese con la depressione, apre la finestra della camera da letto del suo appartamento al quarto piano in via Marconi e si butta nel vuoto, spinto chissà da quale disperazione.

Proprio in quel momento lì sotto una mamma passeggia con il suo bimbo di soli otto mesi dentro il passeggino. Nella caduta l’uomo li sfiora ma per fortuna entrambi se la cavano. Il bimbo resta illeso, la madre sotto choc ha qualche problema alle gambe riscontrato dopo la corsa in pronto soccorso ma niente di grave. Non c’è niente da fare invece per il suicida, morto sul colpo: il suo corpo riverso sul marciapiede è avvolto da un telo rosso, in attesa che dopo l’arrivo del magistrato, venga portato nella camera mortuaria del cimitero.

Il dramma

Si è sfiorata una tragedia ancora più grande ieri in una mattina che sembrava scorrere come tutte le altre. Valentina A. 34 anni, passeggiava con il suo bimbo quando all’improvviso dall’alto è piombato il corpo del 56enne. Solo lei potrà raccontare se lo ha visto venire giù o se se l’è trovato addosso all’improvviso. Sta di fatto che il passeggino, nell’urto si piega e che il bimbo inizia a piangere disperatamente per lo spavento.

Ai primi soccorritori si presenta davanti uno scenario terribile. Il corpo del suicida ricoperto di sangue, il bimbo che piange e la mamma a terra sotto choc. Il bambino viene subito preso in custodia dalla nonna che lo tranquillizza in attesa del papà mentre la sua mamma viene portata al pronto soccorso per qualche problema alla gamba e alla spalla.

Sul posto in men che non si dica arrivano le volanti di polizia e carabinieri, la Polizia locale e alcune ambulanze. Tantissime le persone che si radunano per capire cosa sia successo e i commercianti che escono dai loro negozi.

I testimoni

«Sono passato in via Marconi appena successo il fatto» racconta un residente, Renato Marongiu, «ho visto questa persona per terra avvolta con il telo, il passeggino piegato, una signora per terra e un bambino che piangeva. Poi il bimbo l’ha preso credo il padre». Nonostante la scena tutt’altro che tranquilla Marongiu ha tenutoi nervi saldi: «Facevo parte della Croce Rossa e ho visto la morte da vicino tutti i giorni. Ho partecipato ai soccorsi per i terremoti e abbiamo estratto dalle macerie persone vive e altre che non ce l’avevano fatta. Mi trovavo in via Marconi per caso, stavo facendo una passeggiata».

La nonna e il bimbo si rifugiano in un negozio della zona in attesa degli altri familiari e in attesa di avere notizie della mamma. Per lei non sarà facile dimenticare quanto successo. Poteva finire davvero male, ma per fortuna alla fine per loro tutto si è risolto con un grande spavento e lievi traumi.

La malattia del suicida

L’indagine è stata chiusa a tempo di record. Il 56enne soffriva di depressione e viveva a casa con la madre anziana e la sorella. Il tarlo della malattia evidentemente aveva scavato sempre più a fondo fino a portarlo a gettarsi dalla finestra. Chissà se lo aveva pensato già la notte prima, se aveva deciso che alla luce del sole l’avrebbe fatta finita, o se invece è stato un impulso improvviso che lo ha portato ad affacciarsi e a gettarsi di sotto, in un orario in cui via Marconi è affollata di tantissime persone che si recano al lavoro, che vanno a fare la spesa o che semplicemente fanno una passeggiata.

