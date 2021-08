Sì, Fabio Aru è tornato 

Il 27 giugno, al Gp di Lugano, premiato per i traguardi volanti, Fabio Aru sorrise: «Non salivo sul palco delle premiazioni dal 2017». Non è più sceso: secondo a inizio luglio al Sibiu Tour, in Romani, secondo ieri alla ben più impegnativa e qualificata Vuelta a Burgos. Stavolta a precedelo è stato il basco Mikel Landa, suo ex compagno all’Astana (decisivo nel secondo posto al Giro 2015 e nella vittoria alla Vuelta). Un piazzamento che significa moltissimo e che Fabio ha accolto con soddisfazione, al termine di una tappa con finale in salita, che l’ha visto 8° a 37” da Hugh Carthy. «È un buon risultato», commenta il cavaliere dei 4 Mori, «e considerando i corridori che partecipavano a questa gara sono molto contento».

La tappa

La corsa è esplosa sulla salita finale verso Laginas de Neila, soprattutto nei tre chilometri finali che presentano costanti pendenze in doppia cifra. A rompere gli indugi è stato Mark Padun per propiziare un contrattacco di Landa, che alla partenza era secondo in classifica a 45” da Romain Bardet. Mentre il francese perdeva terreno, però, è stato Carthy a cogliere l’attimo e al basco è bastato controllare e chiudere sesto per assicurarsi il successo finale. Poco più indietro Farbio Aru, che ha ceduto pochi secondi nell’ultimo chilometro: « Ho dato tutto: non avevo le gambe per attaccare, ho pensato a restare lì, curare la classifica generale», ha detto il 31enne di Villacidro, che sta pian piano ritrovando le sensazioni perdute: «Penso di avere, in quest’ultimo mese, dopo che ho rinunciato al Tour, trovato il feeling giusto in bici. E poi sono tornato ad attaccare, cosa che mi mancava da un po’ di anni: direi che sono contento così».

Grande sfortuna

Il secondo posto di Aru in classifica generale, a 36” da Landa, fa felice la Qhubeka-NextHash che ora sa di poter contare su di lui per la Vuelta a España. La Vuelta a Burgos, però, è stata caratterizzata da molta sfortuna: «Sono dispiaciuto per i ragazzi che ci hanno abbandonato: nella seconda tappa si è rotto la clavicola Vinjebo, poi Pozzovivo si è fratturato il ginocchio e dovrà saltare anche la Vuelta. E poi sono caduti Armee e Van Resburg, insomma per la mia squadra è stata una corsa costellata da cadute e questo dispiace Ma nonostante siamo rimasti in 4 i compagni mi hanno aiutato a prendere l’ultima salita davanti». Ora qualche giorno a casa prima della Vuelta.

Ordine d’arrivo : 1. Hugh Carthy (Gbr, EF Nippo) km 146 in 3.23’53”, media 42,966 km/h, 2. Einar Rubio (Col, Movistar) a 5”, 3. Simon Yates (Gbr, BikeEx- change) a 7”, 4. Egan Bernal (col) a 13”, 5. Jay Vine (Aus) a 14”, 6. Mikel Landa (Spa) a 16”, 7. San- tiago Buitrago (Col) a 29”, 8. Fabio Aru (Ita) a 37”, 9. Mark Padun (Ucr) a 39”, 10. Mikel Bizkarra (Spa) a 43”, 11. Adam Yates (Gbr) st, 12. Pavel Sivakov (Rus) st.

Classifica : 1. Mikel Landa (Spa, Bahrain-Victorious), 2. Fabio Aru (Ita, Qhubeka-Next Hash) a 36”, 3. Mark Padun (Ucr, Bahrain-Victorious) a 43”, 4. Pavel Sivakov (Rus) a 49”, 5. David de la Cruz (Spa) a 51”, 6. Romain Bardet (Fra) a 53”, 7. Einar Rubio (Col) a 58”, 8. Santiago Buitrago (Col) a 1’09”, 9. Geoffrey Bouchard (Fra) a 1’21”, 10. Sebastien Reichenbach (Svi) a 1’39”.

