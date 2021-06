Sì, è ancora Golden Dalia 

Dalia l’ha combinata grossa. Ancora una volta. Sguardo cattivo in partenza, impertinente sul rettilineo finale, Kaddari debutta al Golden Gala-Pietro Mennea, cioè in Diamond League, il massimo dell’atletica leggera, buttando sul piatto un 22”86 sui 200 metri che, prima che una sfilza di statistiche da brivido, è un ascensore per l’Olimpo. Anzi, per l’Olimpiade.

La gara

Dalia pesca la corsia sette ed è un bene: davanti, nel decalage, ha Gloria Hooper e la brucia già in partenza, quasi una metafora del ricambio generazionale nello sprint azzurro. le altre sei ce le ha alle spalle ed è bene che non le veda. Sono alcune tra le più grandi del pianeta. Kaddari sa che all’uscita della curva se le troverà tutte davanti e dovrà soltanto fasi portare dalla corrente. Facile a dirsi, ma lei fa esattamente così: il suo rettilineo è una danza, il traguardo le arriva addosso in 22”86 quando già l’hanno attraversato la britannica Dina Asher-Smith (con uno stellare 22”06, vento +0,1), la ritrovata Marie-Josée Ta Lou (22”58) e la svizzera Mujinga Kambundji (22”60), tutte al proprio primato stagionale. E la “bestia nera” scozzese Beth Dobbin? Dietro: 22”88. E la divina olandese Dafne Schippers? Dietro, 23”03. E la Hooper? 23”25. Roba da stropicciarsi gli occhi.

La felicità

Dalia Kaddari attende il responso del tabellone poi libera il sorriso: «Sono straemozionata», dice a Rai3, «è la prima volta al Golden Gala ed è un’emozione: lo guardavo in tv, per me era un sogno gareggiare in questo meeting». Ma il suo piccolo grande sogno oggi è arrivare ai Giochi di Tokyo. Un quarto posto in Diamond League in 22”86 significa essere molto, molto vicini: «Sto limando sempre un po’ di più e sono strafelice», conferma la ventenne di Quartu, «significa che stiamo lavorando bene, che siamo sulla strada giusta», conclude, con riferimento al gran lavoro che sta facendo con lei Fabrizio Fanni, suo tecnico da sempre.

I numeri

Vanno aggiornate le statistiche: il nuovo primato italiano Under 23 è anche terza prestazione italiana di sempre alle spalle di Libania Grenot e Manuela Levorato. Dalia ha scavalcato Marisa Masullo e scala le classifiche mondiali dei 200 metri. Ieri alle 21.15 era 85ª, adesso si vedrà. Non ha il 22”80 che vale la qualificazione diretta a Tokyo2020, ma con questi ultimi risultati il suo non è più un sogno ma un progetto concreto. Prossime tappe: la maturità linguistica e i campionati italiani.

La serata

Quella del “Luigi Ridolfi” (l’Olimpico è indisponibile) è stata una serata ricca di primati: quello europeo battuto dopo quasi 21 anni dal norvegese Jakob Ingebrigtsen nei 5000 metri (12’48”45) su tutti. Primati stagionali per l'olandese Sifan Hassan (3’53”63 sui 1500 femminili) e per il marocchino El Bakkali, 8’08”54 nei 3000 siepi uomini, in cui hanno ritoccato il loro personale gli azzurri Ahmed Abdelwahed (8’12”04) e Osama Zoghlami (8’14”29). Soddisfazioni anche per gli azzurri: nel pesom Leonardo Fabbri è terzo ma con la miglior misura (21,71); terzo anche Gianmarco Tamberi con un incoraggiante 2,33 nell’alto. Meglio ha fatto (2°) Davide Re in 45”80 nei 400 piani.

