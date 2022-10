Si decidono le semifinaliste 

A Torpé, davanti per la terza volta in questa stagione, Budoni e Taloro Gavoi. Il risultato dell’andata lascia il discorso apertissimo anche se il Budoni può contare sul fattore campo. Il Taloro ha partecipato a ben quattro finalissime, vincendone soltanto una, nel 2010/2011 (5-3 dopo i rigori contro il Tortolì). I gavoesi hanno perso (2-1 col Pula dopo i tempi supplementari) anche una finale della Supercoppa regionale. Il Budoni non ha mai conquistato una finale. Giuseppe Meloni e compagni viaggiano sulle ali dell’entusiasmo per aver ritrovato il primato in campionato e puntano alla doppietta, campionato e Coppa. Dirige l’incontro Luca Sanna di Sassari, assistenti Paolo Fele di Nuoro e Nicola Atzori di Oristano.

A Sassari il Latte Dolce, capolista in campionato, affronta la detentrice della competizione. Nella scorsa stagione, a Oristano, i bianconeri alzarono la Coppa superando (2-0) il Castiadas. A loro però questa volta servirà un’impresa per andare avanti. La squadra di Mauro Giorico ha, infatti, ipotecato il passaggio del turno nella partita di andata in forza di uno 0-3 senza appello. E spera di andare avanti sino alla finale, mai raggiunta. Aveva partecipato alla finale della Coppa Italia di Promozione nella stagione 2010/201, perdendola (1-0) col Pula. All’Ossese, per ribaltare il pronostico, servirà vincere con 4 gol di scarto. Dirige Andrea Senes di Cagliari, assistenti Alberto Crinò di Oristano e Michele Acciaro di Alghero.

Si conosceranno oggi le quattro squadre che accederanno alle seminali di Coppa Italia di Eccellenza. In programma, con fischio di inizio alle 16, le partite di ritorno dei quarti di finale. Il tabellone propone Budoni-Taloro Gavoi (andata 1-1), Latte Dolce-Ossese (3-0), Villacidrese-Tharros (1-0) e Carbonia-Monastir (1-1).

Latte Dolce-Ossese

Budoni-Taloro Gavoi

A Torpé, davanti per la terza volta in questa stagione, Budoni e Taloro Gavoi. Il risultato dell’andata lascia il discorso apertissimo anche se il Budoni può contare sul fattore campo. Il Taloro ha partecipato a ben quattro finalissime, vincendone soltanto una, nel 2010/2011 (5-3 dopo i rigori contro il Tortolì). I gavoesi hanno perso (2-1 col Pula dopo i tempi supplementari) anche una finale della Supercoppa regionale. Il Budoni non ha mai conquistato una finale. Giuseppe Meloni e compagni viaggiano sulle ali dell’entusiasmo per aver ritrovato il primato in campionato e puntano alla doppietta, campionato e Coppa. Dirige l’incontro Luca Sanna di Sassari, assistenti Paolo Fele di Nuoro e Nicola Atzori di Oristano.

Villacidrese-Tharros

Entrambe hanno disputato una finalissima. La Villacidrese nella stagione 1997/1998 (vinta 1-0 contro l’Esperia Sorso). I biancorossi nel 2004/2005 (persa 2-0 contro il Tavolara). La formazione del Medio Campidano può contare su due risultati su tre grazie alla rete segnata nei primi novanta minuti dal bomber argentino Palermo. La Tharros è un avversario davvero insidioso con giocatori esperti ed ha un attacco da far invidia composto da Calaresu e Sanna. Tra campionato e Coppa, finora, non ha mai pareggiato nei quattordici incontri disputati. Dirige l’incontro Marco Piras di Alghero, assistenti Luca Casula di Carbonia e Stefano Siddi di Cagliari.

Carbonia-Monastir

Pure i minerari vantano una Coppa in bacheca, quella vinta appena due anni fa, stagione 2019/2020, in virtù del successo nella finalissima di Oristano contro l’Atletico Uri. Ne aveva perso una dieci anni pima (contro il Porto Torres, 5-4 dopo i rigori). Il verdetto della sfida col Monastir è incerto. Gli uomini di Tonio Madau sono reduci dalla prima vittoria in campionato, ottenuta nel derby contro la Ferrini Cagliari. Il Carbonia, che sta andando a corrente alternata, domenica scorsa ha riposato e quindi i calciatori dovrebbero essere più freschi. Dirige l’incontro Claudio Pili di Cagliari, assistenti Giuseppe Alessandro Paolino di Alghero e Mirko Pili di Oristano.

Le semifinali si giocheranno il 16 (andata) e il 30 (ritorno) novembre.

