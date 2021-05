Si dà fuoco per punire l’ex compagna 

«Lo vedi, io non brucio fuori, brucio dentro». Dopo aver pronunciato queste parole alla ex, lo scorso 20 marzo, un ventisettenne di Villamassargia ha preso una bottiglietta piena di benzina e se l’è versata addosso, dandosi fuoco. Per fortuna le fiamme sono state spente rapidamente e il ragazzo se l’è cavata con delle bruciature e una denuncia per stalking. Quel gesto, infatti, sarebbe l’epilogo di una persecuzione che la ragazza subiva tra Iglesias, Gonnesa e Villamassariga ormai da mesi.

Giudizio immediato

Ha chiesto il giudizio immediato il pubblico ministero Marco Cocco nei confronti del ragazzo, ora seguito dal centro di salute mentale, verso il quale il Gip Maria Alessandra Tedde ha già disposto un divieto di avvicinamento a non meno di 500 metri all’abitazione dell’ex convivente e anche da tutti i luoghi nei quali lei si possa trovare. Dopo quell’epilogo, avvenuto davanti all’attività nella quale la giovane aveva trovato un lavoro, la giudice ha ordinato anche il divieto di comunicazione in qualsiasi forma, compreso whatsapp e internet.

Il processo

Accolta la richiesta di giudizio immediato, il processo che vedrà imputato il 27enne – difeso dall’avvocato Gianfranco Trullu – è stato fissato per il primo luglio. È accusato di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, con la quale ha avuto un figlio. Dopo la decisione della giovane di troncare la loro relazione durata sette anni e la convivenza, stando a quanto sostiene la Procura, l’imputato avrebbe iniziato a perseguitarla con telefonate e messaggi. Tanti anche i litigi, con la ragazza che si sarebbe rifugiata a casa di vicini e l’ex compagno che avrebbe fatto irruzione distruggendo arredi e soprammobili. Da quel momento – sempre stando all’accusa – sarebbero piovuti insulti e minacce (anche di morte) continue nei confronti della ex e del nuovo compagno.

Il tentato suicidio

Il fatto più grave lo scorso 20 marzo, davanti all’attività dove la ragazza ha trovato lavoro. Il 27enne sarebbe andato con l’intenzione di parlare con la ex, ma dopo il rifiuto avrebbe iniziato a minacciarla. «L’attività chiuderà e qui nessuno avrà più lavoro», avrebbe urlato, «È colpa tua e avrai il rimorso per tutta la vita. Mio figlio non è più mio figlio perché frequenta il tuo compagno. Lo vedi, io non brucio fuori, brucio dentro». A quel punto si sarebbe cosparso di benzina e si sarebbe dato fuoco. Attualmente, oltre al procedimento penale, il ragazzo è seguito dal centro di salute mentale.