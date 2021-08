Si comincia con i Campioni  

È il tanto atteso giorno dell'inizio della Serie A, si parte con un ricco programma di ben quattro anticipi. Il via alle 18.30 su due campi: al Meazza Inter-Genoa, al Bentegodi Verona-Sassuolo. Alle 20.45 Empoli-Lazio (unica gara di oggi anche su Sky, oltre che su Dazn) e Torino-Atalanta. C'è un piacevole ritorno, quello dei tifosi allo stadio dopo un anno e mezzo: cinquanta per cento della capienza, ovviamente con Green Pass.

Inter-Genoa

I Campioni d'Italia cominciano la difesa del titolo dopo un'estate complicata. L'Inter ha visto partire Conte, Hakimi e Lukaku, oltre alla vicenda Eriksen, oggi out pure Lautaro Martínez (squalificato) e Sánchez (infortunato) quindi attacco ridotto al solo Dzeko con Sensi a supporto nel 3-5-1-1.

Simone Inzaghi, all'esordio ufficiale, è ottimista: «Gli obiettivi dell'Inter sono ambiziosi, sono fiducioso. La cessione di Lukaku è stata inaspettata, è venuto a dirmi che il Chelsea era il suo sogno. Ora c'è Dzeko, che volevo a prescindere, e arriverà un altro attaccante». Nel Genoa non convocati Destro, Ghiglione (che piace al Cagliari), Jandrei e Radovanovic, tutti in procinto di essere ceduti. Nel prepartita la Lega Serie A premierà il cagliaritano Nicolò Barella come miglior centrocampista della scorsa stagione.

Verona-Sassuolo

Dopo il flop con Sampdoria e Cagliari, dove sono arrivati due esoneri, Eusebio Di Francesco cerca il rilancio. «Nella mia idea di calcio una squadra deve avere una mentalità aggressiva, come ha avuto il Verona nelle ultime due stagioni, ed essere propositiva», l'auspicio dell'ex tecnico rossoblù. Per infortunio fuori Faraoni, uno dei protagonisti del ciclo veronese targato Juric. Il Sassuolo, senza più Locatelli, sarà privo di Berardi per una botta al piede (ma la società smentisce le voci di mercato). Dionisi eredita da De Zerbi una delle migliori realtà degli ultimi anni in Serie A.

Empoli-Lazio

Grande curiosità per la prima di Sarri alla Lazio. Anche i biancocelesti hanno avuto molto a che fare col mercato, ma il tecnico pensa solo al campo: «Voglio parlare della partita, altrimenti do le dimissioni e mi ripresento come DS. Il mercato è un argomento pesante, di un noioso mai visto. Siamo in costruzione». Luis Alberto (già ribelle nelle primr settimane di ritiro) verso il recupero dopo alcuni problemi fisici, è in ballottaggio con Akpa Akpro. Difficile vedere dal primo minuto Correa, in partenza, e Pedro appena preso dalla Roma. Quasi un derby per Aurelio Andreazzoli, ex giallorosso: l'Empoli neopromosso può mettere subito in campo Cutrone, che ha debuttato in Coppa Italia col Vicenza.

Torino-Atalanta

L'allievo Juric sfida il suo maestro Gasperini. Dopo tre terzi posti di fila l'Atalanta (scossa in settimana dalle parole dell’ex leader Papu Gomez) è a pieno titolo fra le big e vuole confermarsi: «L'obiettivo è la Champions League, speriamo di continuare perché è veramente difficile», chiarisce il tecnico dei bergamaschi. Tante assenze all'esordio: Delprato, de Roon, Freuler e Tolói squalificati, Hateboer e Zapata infortunati. Non Ilicic, che resta (per ora): «Sapevo che doveva andare via, ma in ritiro si è allenato benissimo e di colpo non ha avuto richieste», ha detto Gasperini sullo sloveno. Nel Torino da valutare Belotti, per un problema alla caviglia. Il Gallo, dopo l’eccellente europeo vinto con la Nazionale di Mancini, abbandonate le sirene del mercato resta al centro dell’attacco.

