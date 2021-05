Si cerca una pista nel passato di Dessena 

Un uomo schivo e silenzioso, fuori da tutte le storie di sangue del Goceano, ma con un vicenda personale, lontana nel tempo, che potrebbe contenere il movente del suo omicidio. L’allevatore nulese Francesco Dessena, 77 anni, è stato ucciso nel suo ovile da una persona che probabilmente conosceva, i Carabinieri cercano nel passato della vittima un episodio che darebbe una decisa accelerazione all’inchiesta. I militari della Compagnia di Bono e i colleghi del Nucleo investigativo di Sassari starebbero verificando anche se la vittima abbia subito in passato un attentato dinamitardo e se sia stata minacciata. Gli investigatori, sul punto, non forniscono nessuna indicazione. È certo, invece, che Dessena non ha avuto alcun ruolo nelle vicende collegate al duplice omicidio Monni Masala. Il nome dell’anziano allevatore non risulta dagli atti delle indagini che ampiamente e tragicamente interessato Nule. Ma gli investigatori non possono comunque trascurare la circostanza della data dell’omicidio, che coincide con l’anniversario (sei anni) della scomparsa di Stefano Masala. Stando a indiscrezioni la pista più accreditata sembra essere un'altra.

Tabulati telefonici

Oltre alle attività che ordinariamente vengono disposte in questi casi (acquisizione di informazioni da familiari e conoscenti della vittima) la Procura di Nuoro (il titolare delle indagini e il sostituto Giorgio Bocciarelli) avrebbe avviato degli approfondimenti con l’acquisizione di tabulati telefonici e verifiche sulle tracce elettroniche (celle dei ripetitori di telefonia mobile) lasciate dalle utenze di diversi soggetti. Sull’esito degli accertamenti non trapela nulla. I Carabinieri stanno esaminando anche le immagini di sistemi di videosorveglianza attivi non solo nel centro abitato di Nule. Gli investigatori avrebbero trovato le tracce di almeno una persona, che si è mossa intorno all'azienda agricola della vittima. Il dato che indirizza le indagini in una direzione precisa, è la ferocia dell’assassino, che ha sparato a distanza ravvicinata all’altezza del volto di Dessena. Un gesto brutale che i Carabinieri cercano di collocare in quadro più ampio, per arrivare al possibile movente.

L’autopsia

L’indagine è difficile, perchè Francesco Dessena e i suoi familiari non sono chiamati in causa in nessuno dei fatti di sangue avvenuti a Nule negli ultimi anni.

Domani, il medico legale Vindice Mingioni effettuerà l'autopsia sul corpo dell’allevatore. La salma di Francesco Dessena è stata trasferita nell’ospedale di Nuoro.

RIPRODUZIONE RISERVATA