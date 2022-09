Si brinda nella vallata della Malvasia 

La vallata della Malvasia presto risplenderà come non mai grazie alle sue preziose vigne incastonate in un ambiente agricolo unico, con paesaggi incantevoli che abbracciano il mare limpido della costa bosana. Gli antichi poderi e le storiche cantine che producono il pregiato vino saranno i nodi cruciali della rete sentieristica e i fulcri della promozione turistica e valorizzazione dell’intero territorio.

Il progetto

Dopo il sopralluogo all’inizio estate dei sindaci dell’Unione della Planargia e dei tecnici, si è arrivati alla progettazione preliminare, propedeutica per la fase conclusiva e l’appalto dei lavori presumibilmente entro la fine dell’anno. Il piano della Programmazione territoriale “La Sapienza del Villaggio” ha una dote di 1 milione e 900mila euro per riadattare i sentieri, realizzando percorsi che salvaguardino la natura endemica, valorizzando le aziende vitivinicole e offrendo un ambiente inviolato agli amanti di camminate e agli appassionati di escursioni, con la possibilità di visitare tutte le aziende produttrici della Malvasia. I sentieri risistemati potranno essere inseriti nei percorsi del Club Alpino Italiano.

Gli scenari

Giovanni Antonio Zucca presidente dell’Unione dei comuni della Planargia parla di un piano che sta arrivando a grandi passi alla stesura definitiva: «Dopo alcune riunioni di confronto con i progettisti e le cantine produttrici, siamo arrivati a un accordo che mette al centro l’infrastrutturazione del territorio, con sentieri sistemati e i collegamenti efficienti tra tutte le vigne e cantine della vallata. Ora il passaggio preliminare del progetto, poi attendiamo quello definitivo che approveremo entro la fine dell’anno». Il sindaco di Bosa Piero Casula illustra gli ultimi aggiornamenti: «Il dialogo con i progettisti è stato proficuo, con gli altri sindaci abbiamo fatto le nostre proposte per un intervento di riqualificazione dei sentieri, messa in sicurezza di quelli pericolosi, abbellimento di piazzole e belvedere – ha spiegato - ancora saranno collegati i sentieri esistenti, si creerà una rete di tutte le cantine per una promozione e valorizzazione turistica della vallata della Malvasia». Presto la zona sarà valorizzata, tutelata e resa fruibile a tanti vacanzieri che amano questo scrigno inviolato di Sardegna con i suoi profumi tipici e le bellezze paesaggistiche, e le ricchezze enogastronomiche a iniziare appunto dalla Malvasia.