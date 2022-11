Si avvicina a una tredicenne: «Fai sesso?» 

Si è avvicinato, a bordo di un’auto, a una ragazzina in via Nebida. Ha abbassato il vetro del finestrino e le ha chiesto se conoscesse «un gruppo». La tredicenne ha risposto, perplessa: «Cioè?» Lui a quel punto è stato molto esplicito: «Un gruppo sessuale». La vittima, spaventata, ha accelerato per allontanarsi ma l’uomo, su una vettura bianca, l’ha seguita per una nuova pesante richiesta: «Hai davvero un bel fondoschiena. Vuoi fare sesso con me?» La tredicenne, terrorizzata, è scappata, riuscendo a chiamare al cellulare i genitori. Il padre e la madre l’hanno raggiunta subito. Hanno anche provato a cercare il maniaco, rivolgendosi pure agli agenti di una pattuglia incrociata in via Seruci. La nota di ricerche di un’auto bianca, cinque porte, con alla guida un uomo sui 35-40 anni, senza barba e capelli scuri, è stata diramata dalla centrale operativa della questura. Ma del molestatore nessuna traccia.

La denuncia

L’episodio, avvenuto domenica 23 ottobre alle 17, è stato denunciato ieri mattina ai carabinieri della stazione di Pirri. I genitori della ragazzina hanno aspettato che la figlia si riprendesse dallo choc. «Non voleva più uscire di casa», racconta la madre. «Ora chiede di essere sempre accompagnata. Quel pomeriggio aveva appuntamento in via Meilogu con alcune amiche. Ci vorrà un po’ perché si possa riprendere. Per questo non siamo andati subito a presentare querela. Poi però c’è stato l’episodio del Cep, con la bambina di dieci anni molestata nel parco di via Talete. Temiamo che possa essere lo stesso uomo. Così siamo andati con nostra figlia dai carabinieri che si stanno occupando di quel caso e presentato la querela».

Il terrore

La madre della tredicenne è ancora scossa: «Non è possibile che delle ragazzine debbano avere paura di uscire di casa», prosegue la mamma della giovanissima vittima. «Servirebbero più controlli e una illuminazione pubblica migliore. Se il maniaco dovesse essere lo stesso, spero vengano presi provvedimenti subito». Saranno i carabinieri a svolgere le indagini per capire se i due episodi, quello di via Nebida e quello di via Talete, abbiano come protagonista lo stesso uomo. Anche se nel caso del Cep, il trentacinquenne – poi denunciato per violenza sessuale dai militari del nucleo radiomobile – ha agito a piedi all’interno del parco. Dopo le molestie su una bambina di dieci anni è stato inseguito e aggredito da alcune persone presenti nel parco, intervenute dopo le urla della vittima e degli altri bambini che erano con lei.