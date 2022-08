Si anima il mercato rossoblù 

Perché Ricky Saponara, classe '91, ha appena rinnovato con la Viola fino al 30 giugno del prossimo anno, ma è anche vero che Liverani sarebbe ben contento di riaverlo con sé. I due hanno lavorato insieme nella seconda metà della stagione 2019-20, a Lecce, con il fantasista in campo 13 volte, con un bottino di 2 reti e 5 assist. Saponara diventa così una prima scelta, anche perché per Aramu sembra ormai tutto fatto per il passaggio dal Venezia al Genoa, in un'operazione che vedrebbe fare il percorso inverso a Candela e Charpentier.

Pereiro non convince e il Cagliari cerca acquirenti. Per esempio, il Valencia di Gattuso, che sarebbe una soluzione che permetterebbe a Pereiro di giocare in un campionato, la Liga, forse più adatto alle sue caratteristiche. Ma sull'ex Psv ci potrebbe essere anche l'interessamento della Fiorentina di Italiano, altro tecnico innamorato del 4-3-3 e che vedrebbe in Pereiro un'ottima alternativa a Ikoné e Gonzalez. E da Firenze il Cagliari potrebbe prelevare il nuovo esterno offensivo.

Il mercato del Cagliari continua a ruotare attorno a Gaston Pereiro, mentre pure ieri si sono registrati ulteriori passi avanti per la cessione di Matteo e Lisandru Tramoni al Pisa. In entrata, sempre più complicato Aramu, promesso dal Venezia al Genoa, si prova a virare sul viola Saponara. E intano oggi visite mediche per due acquisti-lampo chiusi in nottata, il difensore Alberto Dossena (‘98) in arrivo dall'Avellino e l'attaccante esterno Vincenzo Millico (22 anni domani) dal Torino.

Il mercato del Cagliari continua a ruotare attorno a Gaston Pereiro, mentre pure ieri si sono registrati ulteriori passi avanti per la cessione di Matteo e Lisandru Tramoni al Pisa. In entrata, sempre più complicato Aramu, promesso dal Venezia al Genoa, si prova a virare sul viola Saponara. E intano oggi visite mediche per due acquisti-lampo chiusi in nottata, il difensore Alberto Dossena (‘98) in arrivo dall'Avellino e l'attaccante esterno Vincenzo Millico (22 anni domani) dal Torino.

Il richiamo di Ringhio

Pereiro non convince e il Cagliari cerca acquirenti. Per esempio, il Valencia di Gattuso, che sarebbe una soluzione che permetterebbe a Pereiro di giocare in un campionato, la Liga, forse più adatto alle sue caratteristiche. Ma sull'ex Psv ci potrebbe essere anche l'interessamento della Fiorentina di Italiano, altro tecnico innamorato del 4-3-3 e che vedrebbe in Pereiro un'ottima alternativa a Ikoné e Gonzalez. E da Firenze il Cagliari potrebbe prelevare il nuovo esterno offensivo.

Idea Saponara

Perché Ricky Saponara, classe '91, ha appena rinnovato con la Viola fino al 30 giugno del prossimo anno, ma è anche vero che Liverani sarebbe ben contento di riaverlo con sé. I due hanno lavorato insieme nella seconda metà della stagione 2019-20, a Lecce, con il fantasista in campo 13 volte, con un bottino di 2 reti e 5 assist. Saponara diventa così una prima scelta, anche perché per Aramu sembra ormai tutto fatto per il passaggio dal Venezia al Genoa, in un'operazione che vedrebbe fare il percorso inverso a Candela e Charpentier.

Fratelli a Pisa

Non solo Pereiro, perché davanti il Cagliari sta per salutare Matteo Tramoni, ormai a un passo dal trasferimento al Pisa, assieme al fratello Lisandru (che verrebbe poi girato in prestito al Mantova). Già oggi potrebbe esserci la fumata bianca, per un’operazione che porterebbe 4 milioni nelle casse rossoblù, più bonus e percentuali in caso di rivendita. Ecco perché il Cagliari ha accelerato col Torino per l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno Millico, lo scorso anno in prestito a Cosenza. Altra operazione-lampo, vista l'emergenza in difesa, è stata chiusa con l'Avellino per l'acquisto, sempre a titolo definitivo, del centrale Dossena. Entrambi questa mattina sono attesi a Villa Stuart per le visite mediche di prassi: poi raggiungeranno i nuovi compagni nell’Isola.

Bomber alla livornese

Chi non ha più problemi legati al mercato è Leonardo Pavoletti, intervenuto ieri nella sala conferenze del Cus per la presentazione del libro “Renato Raccis, il bomber fermato dal destino” (Delfino editore), con gli autori Mario Fadda e Umberto Oppus. Una presenza non casuale, visto che il mandarese Raccis, terzo cannoniere sardo più prolifico in A, ha scritto le pagine più belle della sua carriera proprio nella Livorno che ha dato i natali a Pavoletti. «Raccis è stato un grande campione, dimenticato troppo in fretta per quello che ha fatto, in campo e fuori», ha spiegato il centravanti rossoblù, prossimo cittadino onorario di Mandas. «Fare gol non è mai semplice. Io devo riprendere la mia vecchia media realizzativa. Stiamo lavorando per fare un bel campionato e riportare Pavoletti a fare tanti gol».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata