Sì all’Insularità ed ecco i fondi salute del Pnrr 

Questo nuovo risultato, ha detto ieri il presidente della commissione speciale per l’Insularità in Consiglio regionale Michele Cossa, «accorcia le distanze: la strada è spianata verso una discussione pacata in Aula alla Camera che auspichiamo possa avvenire quanto prima». Cossa ha ricordato che l’obiettivo è quello di consentire ai sardi di competere con pari punti di partenza rispetto a tutti gli altri cittadini italiani, e che «secondo uno studio realizzato dall’Istituto Bruno Leoni, il costo dell’insularità ha un peso quantificato in circa 5.700 euro pro capite: 9 miliardi di euro l’anno».

Via libera in primavera

Ora il traguardo è più nitido. Dopo il passaggio in Senato il 3 novembre scorso, ieri anche la commissione Affari costituzionali della Camera ha dato il via libera al disegno di legge di iniziativa popolare che introduce il principio di insularità nell’articolo 119 della Costituzione. Prossimo step, l’approvazione a Montecitorio. Intanto, è stato firmato ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza il decreto che ripartisce tra le Regioni le risorse del Pnrr e del Piano per investimenti complementari per la missione 6 sulla salute. All’Isola toccheranno 270 milioni circa da investire, tra le altre cose, per la costruzione di Case Comunità (73,6 milioni), ospedali di Comunità (32,7 milioni), in digitalizzazione (47,5 milioni), grandi apparecchiature (39 milioni), nuovi progetti (67 milioni).

Tornando alla ddl costituzionale, trattandosi di una modifica della Carta, il procedimento legislativo è aggravato e quindi saranno necessarie altre due letture, prima a Palazzo Madama e l’ultima alla Camera.

Ora, ha ipotizzato ieri il presidente della commissione Affari costituzionali Giuseppe Brescia (M5S), ci sono le condizioni perché tutto l’iter, con l’ok definitivo alla riforma, si concluda in primavera, o comunque prima dell’estate. Inoltre, ha ricordato Brescia, «questa sarà la prima riforma costituzionale di iniziativa esclusivamente popolare nella storia della nostra Repubblica».

Obiettivo storico

Secondo la presidente della commissione Lavoro alla Camera, Romina Mura (Pd), «la volontà del popolo sardo si sta affermando attraverso il Parlamento, le commissioni Bilancio e Affari costituzionali di Montecitorio hanno mantenuto gli impegni e ora si profila il raggiungimento di un obiettivo storico: sarà una meta e al tempo stesso l’inizio di un cammino che i sardi e soprattutto le classi dirigenti dovranno saper affrontare, consapevoli delle opportunità ma anche della responsabilità che deriveranno dall'essere un territorio costituzionalmente riconosciuto e dotato di statuto speciale».

Soddisfazione anche da parte dell’ex coordinatore regionale della Lega, il deputato Eugenio Zoffili: «Una notizia stupenda per la Sardegna e la Sicilia e per il nostro Paese. Ringrazio il capogruppo Igor Iezzi con i colleghi della Lega in prima commissione. Ora sarà mia premura sollecitare la pronta calendarizzazione in Aula attraverso il nostro capogruppo Riccardo Molinari».

