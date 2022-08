Sì alle bici, via Dritta a un bivio 

Giusto riaprire. Sono tutti d’accordo che le bici ritornino in vico Umberto, via De Castro, via Garibaldi, via Parpaglia, vico Iosto e piazza Eleonora.

Sterrato

I dubbi invece sulla riapertura di via Dritta sono destinati a sparire se lungo lo struscio degli oristanesi non sempre ma ogni tanto spuntasse un vigile urbano per raffreddare i pedali a chi li ha troppo caldi, bloccare i ragazzi che si impennano e si divertono a fare lo slalom tra i passanti. «Oppure che si apra ma non ai ragazzi», sentenzia qualcuno sottolineando un assurdo ma che rende bene l’idea di quanto l’annunciata firma dell’ordinanza del sindaco Massimiliano Sanna per annullare il divieto di usare la bici in centro faccia discutere.

I commenti

«Giusto, l’ordinanza firmata dal sindaco Andrea Lutzu nasceva dopo che alcuni passanti erano stati “toccati” da ciclisti diciamo così esagerati, queste persone esisteranno sempre ma non per questo dobbiamo impedire il passaggio al 99 per cento dei ciclisti che rispettano le regole. Da un po' di tempo non si ha notizia di passanti investiti da bici, quindi in buona parte i motivi di sicurezza sono caduti. Per me anche via Dritta è da riaprire fermo restando che la vigilanza non deve mancare», commenta il pensionato Massimo Pala. Da “Mia Cafè”, il bar nel mezzo di via Dritta, le sette bici azzurre all’ingresso, anticipano il parere della titolare Irma. «Oristano piatta più di un biliardo dovrebbe essere una piccola Amsterdam dove tutti si muovono in bici. Certo sono favorevole anche per riaprire via Dritta che non può essere penalizzata solamente perché poche persone usano la bici senza criterio». Giangi Cappai, dj giramondo per professione e oristanese per amore: «La penso esattamente come la pensa mezzo mondo: i centri storici vanno difesi e tutelati e questo si può fare limitando al massimo il passaggio delle auto e privilegiando l’uso della bici. Il problema sarebbe via Dritta? Basterebbe l’intervento dei vigili e la questione sarebbe risolta in 15 giorni. Quindi bici dovunque». Carmelo Pischedda, agente di commercio: «Non vedo il problema, solo su via Dritta valuterei l’opportunità dopo aver verificato la possibilità di poter assicurare una maggiore vigilanza». Gipo Delogu anni fa aveva fondato “La Volantina” per incentivare l’uso della bici. «Giusto, neppure da discuterne: riaprire alle bici tutte le strade». Da Delogu che resta presidente onorario dell’associazione al presidente effettivo Gianni Mameli, sede operativa in via Canalis 10. «La riapertura delle strade del centro alle bici è una bella notizia. Oristano deve riscoprire il gusto della bicicletta, pochi ne fanno uso e questa ordinanza può fare da traino».