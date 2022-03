Sì all’adozione dei due papà 

Una sentenza che fa scuola per una famiglia arcobaleno. A emetterla il Tribunale dei minori di Sassari in risposta alla richiesta di una coppia omogenitoriale, M. P. e C. M., padri dal novembre 2019 di una bambina che chiameremo col nome di fantasia Amanda. I giudici non solo hanno dato via libera alla domanda di adozione da parte del padre non biologico ma hanno stabilito due importanti principi. «Abbiamo chiesto – spiega C. M., il genitore biologico – che venisse dato alla piccola anche il cognome del mio compagno». Accolta la prima domanda, il giudice dà il via libera anche alla seconda. «Ha riconosciuto – afferma M. P. – il legame di parentela tra la bambina e i miei familiari». Passaggio fondamentale perché estende la tutela di Amanda, anche in vista di un asse ereditario che veniva negato. «A quanto ne sappiamo, è la seconda sentenza del genere in Italia».

Il percorso

Una vittoria burocratica corona il desiderio di paternità dei due uomini: «L’avevamo da single – ricorda M. – e l’abbiamo condiviso nella nostra unione». Un obiettivo però tutto in salita, che ha costretto i due alla trasferta in una clinica statunitense per il procedimento della “gestazione per altri”. «Un iter complesso – specifica C. – che richiede test psicologici per valutare l’intenzione reale dei futuri genitori». Due le donne coinvolte, una per il concepimento e l’altra per la gravidanza: «Quest’ultima – dichiarano – ha ricevuto solo un rimborso spese perché non si è prestata per motivi economici, una delle condizioni imprescindibili richieste dalla clinica». Fasi seguite una per una, anche col supporto dell’associazione Famiglie Arcobaleno, compreso il momento del parto che ha visto i neopapà occuparsi del taglio del cordone ombelicale, e dopo due settimane rientrare in Italia senza dimenticare le partner del progetto : «Faranno sempre parte della vita della bambina che, appena sarà più grande, verrà informata delle sue origini».

«Figlia dell’amore»

Inevitabile l’apertura del capitolo madre. «Amanda è circondata da figure femminili e non sente una mancanza del genere. Anche su quest’aspetto esiste uno stigma: i padri, secondo alcuni, non possono essere capaci quanto le mamme ma è falso». Eppure il pregiudizio costringe i due a tenere un profilo basso: «Amici e conoscenti conoscono la nostra situazione e l’accettano. C’è voluto però del tempo e siamo consapevoli che nostra figlia potrebbe avere delle difficoltà in futuro». A quelli poi che potrebbero contestare la loro famiglia rispondono: «Devono accettare che Amanda è stata voluta, non è un caso ma una figlia dell’amore». E il pensiero va a uno dei pochi aspetti negativi: «Il fatto che si debba ricorrere a un tribunale per vedere riconosciuti i propri sentimenti. Per questo bisogna continuare a lottare, perché vengano tutelati i diritti di tutte le famiglie arcobaleno».