«Sì alla rotonda ma va migliorata»  

Rotonda sì o rotonda no? Sull’opportunità di cancellare o meno la rotatoria già esistente nel tratto che collega Oristano a Santa Giusta (dopo il mega progetto sulla viabilità voluto dal Consorzio industriale che prevede altre 3 rotatorie), prende piede anche una terza ipotesi: mantenerla, ma apportando necessarie modifiche. Il Nucleo industriale, titolare del progetto di adeguamento del strada 56, si è detto disponibile a rivedere in corso d’opera gli elaborati da cui sarebbe destinata a scomparire l’infrastruttura realizzata nel 2015 da un privato per agevolare l’accesso all’area commerciale. Ora dice la sua anche il Comune.

La Giunta

«Accogliamo di buon grado la proposta dell’ente consortile di intervenire con una variante per preservare la rotatoria sulla via Cagliari - afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Prevete - Il Comune aveva già espresso il suo parere in sede di Conferenza di servizi, evidenziando la necessità di apportare, però, qualche miglioria». Se da una parte la viabilità attorno all’isola spartitraffico oggi garantisce ai residenti del quartiere Cuccur’e Portu un accesso agevole, dall’altra rende poco fluidi gli ingressi e le uscite dall’area nella quale insistono numerose attività commerciali. La presenza di istituti scolastici nelle vie adiacenti, complica ulteriormente il quadro. «Si potrebbe prevedere qualche modifica alla geometria della rotonda - aggiunge l’esponente della Giunta Sanna – per rendere sicura la percorrenza e allo stesso tempo per rispettare le esigenze delle attività economiche».

I tempi

Il cronoprogramma non può subire ulteriori ritardi, la consegna dell’opera è prevista per dicembre 2023. Un nuovo stop potrebbe significare il definanziamento dell’intervento che prevede la sostituzione degli impianti semaforici con tre nuove rotatorie e per il quale la Regione aveva messo a disposizione inizialmente tre milioni e mezzo di euro, divenuti poi cinque. Apportare la modifica agli elaborati e sottoporla nuovamente all’attenzione dei tre committenti, Provincia, Comuni di Oristano e di Santa Giusta, comporterebbe una dilatazione dei tempi. Il Consorzio ha prospettato quindi la possibilità di appaltare subito i lavori e successivamente introdurre la variante in corso d’opera. Difficilmente gli altri enti si opporrebbero alle indicazioni dell’amministrazione civica oristanese che su quel tratto di strada ha la competenza.