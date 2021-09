«Sì alla riqualificazione di via Porto Botte»  

Insieme alla pioggia arrivano anche le proteste degli abitanti di via Porto Botte. E sulla situazione di degrado nel terreno a al confine tra Cagliari e Monserrato arriva l’ennesima interpellanza in Consiglio. Intanto la Città metropolitana è pronta a scendere in campo per la riqualificazione dell’area.

La vicenda del grande terreno incolto, dove oltre a fango e rifiuti vengono parcheggiate decine di auto, si arricchisce di una nuova puntata. La pioggia caduta nelle ultime ore ha infatti reso il terreno una palude, provocando problemi alle strade che la circondano: il fango e l’acqua piovana si sono riversati in via Porto Botte, nel versante monserratino, e in via Mario Sironi sul lato cagliaritano.

In aula

Solo qualche giorno fa è stata presentata una interpellanza a riguardo, l’ennesima. A firmarla questa volta è stato il consigliere dei Riformatori Alberto Corda: «Voglio portare ancora all’attenzione del Consiglio comunale la situazione indecorosa di quell’area che dovrebbe essere il biglietto da visita della nostra città e invece versa nel più totale degrado. Si tratta di una zona che merita di essere riqualificata e non solo per i monserratini ma per tutta l’area metropolitana». Via Porto Botte è molto trafficata perché percorsa da tanti automobilisti che dal capoluogo, e dai centri vicini, raggiungono ogni giorno il policlinico universitario: «L’area è condivisa tra i due Comuni quindi solo un’unità di intenti metterebbe le basi per una sua riqualificazione», continua Alberto Corda, «con questa interpellanza chiedo all’amministrazione di Monserrato a che punto siano le interlocuzioni e quali siano le reali intenzioni sul futuro di via Porto Botte».

Le proteste

Tra i residenti e i commerciati della zona è nato un comitato spontaneo che nel giro di pochi mesi è riuscito a incontrare sia la commissione viabilità del capoluogo, nei primi giorni di dicembre la commissione e l’assessore Alessio Mereu si erano recati nell’area per un sopralluogo, che il sindaco di Cagliari, e della città metropolitana, Paolo Truzzu che nell’occasione, mancavano pochi giorni alla fine del 2020, si era fatto sfuggire una promessa: «Ci sarà il necessario impegno per trovare una soluzione, farò la mia parte per trovare in sinergia con le altre amministrazioni coinvolte la migliore delle idee anche per il bene di tutta la città metropolitana».

L’apertura

Nel frattempo il comitato, presieduto da Franco Manca, resta alla finestra in attesa di novità: «Non abbiamo più avuto alcuna notizia ufficiale, ad aprile c’era stato un intervento di pulizia della zona che ci aveva fatto ben sperare, poi più niente», dice Franco Manca, «sembra però che si stia aprendo uno spiraglio grazie alla città metropolitana». La novità infatti riguarda l’apertura da parte del consigliere delegato per la viabilità della città metropolitana Antonello Floris verso una soluzione: «Fermo restando che ci debba essere in primis un accordo tra le due amministrazioni che detengono la proprietà del terreno, la Città metropolitana è pronta, qualora delegata, a studiare le soluzioni per un intervento», dice il consigliere, «come già accaduto in passato per altre zone dell’hinterland, se chiamati in causa siamo pronti a chiedere anche finanziamenti regionali per progettare e eseguire i lavori di riqualificazione di quell’area, ovviamente dopo aver studiato attentamente la situazione dal punto di vista del rischio idrogeologico».

