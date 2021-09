Sì alla Omnibus, scontro sulle Asl  

La battaglia, se ci sarà, si combatterà in Aula. Archiviata l’ipotesi stralcio, la commissione Bilancio del Consiglio regionale ha approvato i 32 articoli della legge Omnibus in appena tre giorni e, come era prevedibile, non è passato nessuno dei 350 emendamenti delle opposizioni. Il testo dovrebbe approdare in Aula il 12 ottobre, per essere approvato il 20. Relatore di maggioranza sarà il presidente della terza commissione Valerio De Giorgi (Misto), di minoranza Alessandro Solinas (M5S). Ma intanto in maggioranza riesplode la grana sanità, con Giorgio Oppi (Udc) che denuncia «anomalie e acrobazie» nella riforma delle Asl: «Non può passare così».

Il nodo della spesa

Andare oltre il 20, dicono le opposizioni e alcuni in maggioranza, esporrebbe al rischio di non spendere parte delle risorse della variazione da 300 milioni di euro. «In realtà», sottolinea l’assessore al Bilancio, Giuseppe Fasolino, «gli investimenti più importanti sono sull’accordo firmato col Governo nel novembre 2019 (2,1 miliardi di euro, ndr ) e non andranno persi. Il problema si pone al limite per i contributi e i ristori, ma tenteremo di spendere tutto». Fasolino auspica un accordo con la minoranza per un via libera celere. Raggiungere un’intesa significa essere disposti a concedere qualcosa: già all’articolo 1, che stanzia 20 milioni per i danni degli incendi di luglio. In commissione non è passato un emendamento di Diego Loi (Progressisti) con una versione diversa della norma, «più coerente con le esigenze dei Comuni e dei territori e l’efficacia sull'emergenza». In Aula la sua proposta potrebbe avere più successo. Per il capogruppo della Lega, Dario Giagoni, «nell'ottica di un dialogo con le opposizioni, siamo aperti ai suggerimenti per integrare e migliorare il provvedimento durante la discussione. La priorità è approvare la legge in fretta per dare risposte ai sardi». Concorda il presidente della prima commissione Pierluigi Saiu: «È una norma su cui occorre costruire il più largo consenso perché è una misura indispensabile».

«La Regione ha fallito»

Per il vicepresidente della terza, Cesare Moriconi (Pd), parte dei fondi finirà in economia, a prescindere dai tempi di approvazione: «È certificato il fallimento delle politiche finanziarie della Regione, la manovra tratta materie che richiedono procedure di attuazione complesse: in poco tempo, sarà impossibile spendere gran parte delle risorse». Per Alessandro Solinas (M5S) «la proposta è molto controversa e alcuni temi meritano un’analisi politica più approfondita, quindi riproporremo le nostre osservazioni in Aula», però «ragionare con la maggioranza è indispensabile per erogare in fretta i ristori».