Sì alla bonifica dei siti minerari 

«Si approva il documento di analisi di rischio sulle discariche minerarie di Montevecchio ed Ingurtosu»: il ministero della Transizione ecologica dà il via libera alle bonifiche dei siti minerari che ricadono nei Comuni di Arbus e di Guspini. Alla buona notizia se ne aggiunge un’altra ancora più gradita: «Le aree altamente inquinate si sono ridotte, da 138 a 77». Un processo lento che ha dato a “Madre natura” la forza di riprendersi la sua anima, distruggendo i veleni, ospiti non graditi, per ricoprirsi di verde e tornare ad essere ospitale.

Il progetto

Il decreto del ministero, il primo intervento in assoluto sull’analisi dei rischi minerari in Italia, è arrivato a conclusione di un lavoro portato avanti dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), l’agenzia regionale di Protezione ambientale (Arpa) e l’Università di Cagliari. Indagini condotte su un approccio metodologico innovativo, sia per la valutazione dell’esposizione al rischio, sia relativamente ai modelli di trasporto del materiale contaminato. Nel dettaglio, lo studio ha esaminato i rischi respirando la polvere o stando a contatto con la terra inquinata. «Tre - racconta la consigliera comunale di Arbus con delega ai Beni minerari Toniella Raccis - sono le macro aree individuate: alto, medio e basso rischio. Per ciascuna il pericolo che ne deriva per chi vi risiede, per quanto tempo, se adulto o bambino, sportivo o lavoratore. Parametri importanti per la valorizzazione dell’area mineraria a scopo turistico e ricreativo». Un passo in avanti su una strada che il territorio insegue da troppo tempo, con scarsi risultati, nonostante i milioni di euro spesi per il recupero di molti immobili.

Le istituzioni

«L’assenza di rischio per numerose discariche minerarie - dice l’assessore regionale all’Ambiente Gianni Lampis - per l’esattezza 77 su un totale di 138, significa diminuire gli interventi di bonifica e messa in sicurezza e finalmente progettare a lungo termine. Ora Igea deve correre. Il tempo dei rinvii è finito. C’è un impegno del ministero di un finanziamento di 38 milioni di euro». Soddisfatti i sindaci. «La mancata bonifica del suolo - dice Giuseppe De Fanti - ha da sempre scoraggiato gli imprenditori ad investire nell’area. I bandi deserti ne sono la prova». Così per Andrea Concas: «Una speranza per il futuro di un territorio ricco di risorse da sfruttare».

