Sì al dissequestro del Fiore sardo 

Le 400 tonnellate di Fiore Sardo sequestrate dalla Finanza di Cagliari il 23 marzo in otto caseifici dell’Isola stanno per rientrare nella disponibilità delle aziende produttrici: decisione della Procura, in parte già presa e per altro verso imminente (a meno di novità dell’ultima ora che possano far cambiare idea agli inquirenti), basata su due diversi presupposti. In un caso le verifiche eseguite dopo l’iniziale trafila giudiziaria sfociata, ad aprile, nel “no” da parte dei giudici del Riesame alla restituzione delle forme ha fatto emergere che certamente in un caso, quello riguardante la società “Ica di Ennio Argiolas” di Dolianova, il processo di lavorazione era stato portato a termine nel rispetto delle regole, dunque il prodotto potrà nuovamente essere commercializzato col marchio dop. Le altre aziende, in attesa delle medesime verifiche, riavranno il formaggio (perfettamente commestibile e di buona qualità) ma potranno venderlo senza apporvi la Denominazione di origine protetta.

L’ipotesi del pm

Proprio quel “bollino” è all’origine dell’inchiesta per “contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari” avviata nel 2021 dalla magistratura cagliaritana riguardante, oltre la Ica, le società “Sepi Formaggi” di Macomer, “Sarda Formaggi” di Buddusò e Olbia, “Caseificio Sias” di Borore, “La fattoria del Gennargentu” di Fonni, “Società agricola Busia e Mulas” di Siamanna, “Lacesa” di Bortigali e “Società semplice agricola fratelli Manca” di Cabras. L’ipotesi investigativa, ancorata alle analisi svolte dai consulenti della Procura, è che nella lavorazione del prodotto siano state utilizzate tecniche diverse dal previsto e il latte pastorizzato anziché crudo: differenze che priverebbero il pecorino del marchio Dop. Perché si ottenga quella denominazione infatti il latte deve essere crudo; poi va aggiunto il caglio, che determina la coagulazione; quindi si costituisce la forma, che deve essere scottata come previsto dal disciplinare del Dop; infine c’è la stagionatura, lunga 105 giorni. A quel punto il prodotto è finito e viene etichettato. Il problema riguarderebbe la scottatura, il procedimento con cui il formaggio fresco già “in forma” viene immerso sino a 3 ore in un liquido caldo (l’acqua o la scotta, cioè quel che resta dopo la formazione della ricotta) per far raggiungere al prodotto i 55 gradi così da creare la crosta e abbattere eventuali agenti patogeni. Lo scorso ottobre i controlli su alcuni campioni hanno evidenziato il basso valore di un enzima la cui presenza si riduce quando il formaggio viene sottoposto a trattamenti termici, così è emerso il sospetto che nella lavorazione fosse stato usato il latte pastorizzato. E a fine marzo è stato eseguito il sequestro probatorio delle 400 tonnellate, provvedimento poi confermato dal Riesame.

La difesa

Gli avvocati Massimo Macciotta, Gianluca Damiano, Antonello Garau, Nicola di Benedetto ed Edoardo Vassallo a loro volta hanno sostenuto che l’abbattimento dell’enzima dipenda proprio dal rispetto della procedura di “scottatura”, non dalla pastorizzazione. Ora il pm Giangiacomo Pilia sta per restituire tutto il formaggio. Al momento solo la ditta Argiolas potrà utilizzare, per quelle forme, il marchio dop.