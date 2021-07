Sì ai fondi per riqualificare San Simplicio 

Al novantasettesimo posto della graduatoria, tra le 270 proposte passate al setaccio dell'Alta commissione del Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, il Comune di Olbia è stato ammesso al finanziamento del Programma nazionale della qualità dell'abitare, inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dodici milioni e 400mila euro, i fondi destinati al progetto “Olbia: ambiente e abitare al centro”, firmato dalla giunta Nizzi e redatto in collaborazione con l'università di Sassari.

Il progetto

Un progetto ambizioso, che in totale vale oltre diciotto milioni di euro, per riqualificare i quartieri Gregorio e San Simplicio, riducendo il disagio abitativo e favorendo l'inclusione sociale. Sette gli interventi previsti, premiati per il loro impatto non solo urbano ma anche sociale, culturale, tecnologico ed economico (che include la partecipazione anche della Regione, con un finanziamento di quasi quattro milioni e mezzo di euro, sommato a quello comunale pari a due milioni e 800mila euro). Bisognerà aspettare il decreto ministeriale (60 giorni) che assegna il 5 per cento dell'importo totale e sarà indetto l'appalto - concorso per la redazione del progetto. Che, nemmeno nato, ha provocato le prime polemiche.

Reazioni politiche

Il sindaco, Settimo Nizzi, illustrandolo ieri in conferenza stampa, ne rivendica la totale paternità (soprattutto) in risposta a quanto circolato qualche ora prima della presentazione ufficiale. «Avrei voluto iniziare diversamente se non fosse che alcuni esponenti politici e pseudopolitici hanno voluto mettersi una medaglietta che non spetta loro: chi pensa di fare campagna elettorale sulle cose fatte da altri ha sbagliato strada», ha esordito Nizzi. Il riferimento è a quanto dichiarato dal suo avversario politico, il candidato sindaco della Grande Coalizione, Augusto Navone che ha giocato d’anticipo con l’annuncio: «Sono fondi che la mia amministrazione utilizzerà integralmente con trasparenza e legalità: stop agli sprechi e a procedure opache». Soddisfatto per il finanziamento il deputato pentastellato, Nardo Marino: «Un risultato raggiunto anche e soprattutto grazie alla battaglia condotta dal M5S in Parlamento affinché il 34 per cento delle risorse disponibili fosse vincolato e destinato al Sud».

Ma Nizzi insiste: «Il progetto è stato valutato e non c'è stata nessuna approvazione di nessun politico». E non ha dubbi: «Domani, ai cittadini nessuno potrà dire “l'abbiamo fatto noi e Nizzi l’ha solo realizzato”».

