«Sì a un lavoro “utile” alla comunità» 

«Chi percepisce il reddito di cittadinanza deve avere la possibilità di lavorare e di rendersi utile alla collettività». Dal Comune di Sant’Antioco arriva un appello a cooperative sociali, associazioni e organizzazioni del terzo settore chiamate a proporre i cosiddetti “Puc”, ovvero progetti per attività grazie alle quali chi ottiene un aiuto dallo Stato possa a sua volta ricambiare mettendo a disposizione le proprie competenze. Non si tratta di progetti assimilabili ad attività di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo, ma di attività che possono essere svolte da chi fino a oggi è rimasto escluso per svariate ragioni dal mondo del lavoro. A queste persone il Comune vorrebbe offrire mansioni “cucite addosso” attraverso le idee e la pianificazione del terzo settore.

La richiesta

«Ci rivolgiamo a organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, fondazioni e più in generale – dice il sindaco Ignazio Locci – chi si occupa dello svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria». Sant’Antioco è uno dei centri più grandi del Sulcis e, ad oggi, conta complessivamente 488 nuclei familiari beneficiari di reddito di cittadinanza residenti nel Comune. Di questi non tutti possono lavorare, ma c’è chi vorrebbe fortemente rendesi utile alla collettività rompendo così lo stereotipo che vede il percettore di questo sussidio come un assistito che non ha voglia di lavorare: «Con questa misura – spiega Locci – il Comune può offrire a coloro che beneficiano del reddito di cittadinanza la possibilità di dare un contributo alla comunità prestando servizio negli ambiti di intervento individuati. I Puc rappresentano un’opportunità di crescita per i destinatari, giacché sono impostati sulle competenze di ciascuno. Un servizio sociale che nasce in base alle esigenze della nostra comunità».

Il metodo

In seguito di prima presa in carico, i servizi sociali competenti e il centro per l’impiego procederanno con la selezione dei soli componenti effettivamente tenuti agli obblighi di partecipazione ai Puc, identificando eventuali soggetti esclusi o esonerabili. Un’occasione di inclusione e crescita per i beneficiari proprio perché i progetti sono strutturati in coerenza con le competenze professionali del destinatario e per la collettività. Nello specifico, i percettori di reddito saranno coinvolti in turni di 6 mesi per 16 ore settimanali. «La legge impone ai Comuni di mettere in rete i progetti di utilità collettiva entro dicembre 2022 – aggiunge l’assessore alle Politiche sociali Eleonora Spiga – il nostro servizio delle Politiche sociali si è attivato al fine di promuovere un programma di azione che fosse il più possibile rispondente alle esigenze della nostra comunità. Coloro che parteciperanno ai Puc, dando il loro contributo alla comunità, verranno individuati sulla base di criteri ben determinati dalle norme. Ci auguriamo un’ampia partecipazione alla manifestazione di interesse da parte del terzo settore». La manifestazione di interesse dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo Pec al Protocollo del Comune entro il 24 novembre, utilizzando la modulistica reperibile nel sito del Comune di Sant’Antioco.