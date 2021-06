Shopping tra auto e polemiche 

Le prime adesioni sono già arrivate: c’è grande attesa per la tredicesima edizione di “Shopping sotto le stelle”. La proposta di Confcommercio e Comune di replicare l’apertura notturna dei negozi il martedì, a partire dal 6 luglio, raccoglie consensi. Ma l’ipotesi di lasciare il centro aperto al traffico non convince tutti.

Traffico

Nella lettera inviata dall’associazione dei commercianti viene ipotizzata l’apertura dalle 22 alle 24, con la facoltà di scegliere l’orario continuato. Si precisa poi che «le strade saranno lasciate aperte al traffico, senza divieti con rimozione delle auto». Niente isola pedonale e qualche esercente storce il naso. «Non è possibile lasciare il centro aperto alla circolazione - sbotta Marcello Piacentini, dell’Aroma Caffè - Il successo di Shopping sotto le stelle era legato proprio alla possibilità per le famiglie di passeggiare tranquillamente per le vie, senza la preoccupazione del traffico. Anche organizzare musica dal vivo diventa più difficile». La voglia di lavorare è tanta dopo un lungo periodo di stop e limitazioni, spiega il barista. «Nonostante il 2020 sia stato un anno terribile - aggiunge - sto assumendo 5 persone per la stagione estiva. Ogni week-end il centro viene preso d’assalto, perché non si può regolamentare per un giorno la chiusura?».

L’evento

«Questioni organizzative legate alla gestione dell’emergenza sanitaria» precisa la direttrice di Confcommercio Sara Pintus. «Purtroppo la manifestazione non viene inquadrata in nessuna categoria esistente: non è una sagra, non è una fiera. Non abbiamo linee guida – osserva - Transennare significa disporre un servizio di vigilanza, controllare gli ingressi e rilevare la temperatura». Dal Comune al momento non si sbilanciano. «Vediamo quante attività aderiranno - afferma l’assessora Marcella Sotgiu - Dell’eventuale chiusura delle strade non abbiamo ancora discusso e finora non abbiamo ricevuto richieste».

Gli operatori

I titolari degli esercizi, intanto, si dividono. «Siamo in una situazione di emergenza - dice Titty Cadoni, dal suo negozio di calzature - cerchiamo di adattarci alla situazione evitando polemiche». Per Manuel Santucciu, della gelateria Barbagelato «l’apertura al traffico non incide sul lavoro. Anzi forse ci agevola per l’asporto». Paola Piras, che in via Tirso gestisce il Mio Bar, non nega che l’isola pedonale sia un vantaggio. «Poter sistemare i tavolini in strada è un vantaggio - osserva - anche se noi abbiamo un locale grande e riusciamo comunque a gestire il nostro pubblico». Discorso a parte per Davide Musu, titolare di una gastronomia in via Mazzini. «Altro che Shopping sotto le stelle - puntualizza - sono tre mesi che qui il traffico è bloccato a causa dei lavori in corso. Ho rinunciato a garantire il servizio a pranzo, lavoro solo la sera con la pizzeria. È vergognoso, non appena troverò un nuovo locale lascerò il centro».

