Shopping, due giorni “tax free” 

Lo scenario, da via Manno a via Garibaldi, dal Corso a via Sonnino, è certamente migliore dell’interno di un aeroporto. E la convenienza acquistando nei negozi che si affacciano in queste vie è la stessa. Per tutti i cagliaritani, lunedì 1 e martedì 2 novembre il centro storico si trasforma in una “Zona Franca” dove in tanti esercizi commerciali, dalle calzature agli ottici, dall’abbigliamento agli alimentari, si potrà fare “Shopping senza Iva”. Due giornate, organizzate dall’associazione di commercianti Strada Facendo con il sostegno dell’assessorato alle Attività produttive, durante le quali in oltre sessanta negozi l’imposta sul valore aggiunto verrà scorporata dal costo finale del prodotto. «Si tratta di un’iniziativa che punta allo valorizzazione del commercio cittadino, duramente colpito negli ultimi tempi a causa della pandemia, e alle esigenze dell’utenza che sempre più spesso dimostra di apprezzare proposte come questa», spiega Alessandro Sorgia, assessore alle Attività produttive.

L’iniziativa

Sarà facile riconoscere i negozi che partecipano a “Shopping senza Iva”: esporranno una locandina con lo sfondo bianco che annuncia l’iniziativa (e tutti gli esercizi aderenti si possono trovare sul sito levasche.it). I commercianti applicheranno lo scorporo dell’Iva: in pratica, se un prodotto è sottoposto all’imposta del 22%, il prezzo finale sarà scontato del 18%, mentre per i prodotti con Iva al 10% (gli alimentari), lo sconto sarà del 9,09%. «L’obiettivo di questa iniziativa», la seconda dopo l’edizione del 2019, «è ricordare l’importanza del concetto di Zona Franca», spiega Stefano Rolla, presidente dell’associazione Strada Facendo. «La Sardegna, come è noto, vive una condizione di svantaggio dall’essere un’isola e per questo ha bisogno di agevolazioni particolari e una di queste sarebbe proprio l’eliminazione o la riduzione dell’imposta sul valore aggiunto. Una zona tax free aiuterebbe il territorio a svilupparsi e a promuovere i prodotti tipici», aggiunge. A prendere parte a “Shopping senza Iva” anche negozi che vendono prodotti con aliquote dell'imposta diverse dal ventidue per cento: nei bar, per esempio, si applica l'Iva del dieci per cento.

L’idea

La prima manifestazione del 2019 ebbe un grande successo e fu recepita in tutta la regione con grande consenso. «Fare shopping in centro lunedì e martedì prossimo non solo rappresenta una grande opportunità per tutti i cagliaritani e non solo, ma di fronte alla condizione di svantaggio che viviamo per l’insularità, il nostro intento è sempre quello di stimolare la politica per riuscire a raggiungere quella zona franca integrale di cui tanto si parla nelle campagne elettorali», afferma Paolo Angius, commerciante e membro di Strada Facendo. «Partecipate numerosi», dice l’assessora Sorgia rivolgendosi ai cagliaritani, «sarà anche l’occasione per fare già qualche acquisto natalizio».