Sgambetto all’Udc, è alta tensione 

È guerra dichiarata tra l’Udc e la maggioranza di centrodestra. La mozione sul disagio giovanile, proposta dal partito dello scudo crociato, è rimasta in fondo alle cose da discutere in Consiglio comunale. Gli alleati non hanno voluto votare l’inversione dei punti all’ordine del giorno. Lo sgarbo è finito tra le urla in una riunione dei capigruppo. L’Udc, snobbato in aula dagli alleati, non si è fatto scivolare addosso l’affronto e ha sottolineato il «comportamento ostile verso un partito che ha sempre contribuito in maniera fattiva al lavoro». Qualcuno già parla di una rottura insanabile.

Lo sgambetto

Il consigliere comunale Christian Mulas, da parte sua, si è detto «profondamente rammaricato» perché in aula non ha potuto discutere della mozione del suo gruppo. Un documento che era stato inizialmente condiviso da tutti. Nell’ultima seduta ha quindi chiesto l’inversione ma la maggioranza gli ha fatto lo sgambetto. In molti si sono rifiutati. «A quel punto il presidente ha sospeso i lavori per una riunione dì maggioranza di cui noi possiamo solo raccontare le urla disumane che arrivavano anche nella sala accanto», hanno riferito dalla minoranza. Dopo le liti solo una manciata di consiglieri ha fatto rientro in aula, nella sala conferenze del Quarter. L’appello, infatti, ha sancito la mancanza del numero legale. «Abbiamo assistito ad una pagina vergognosa della politica algherese – si è sfogato Christian Mulas – un atto ostile da parte della maggioranza e del sindaco. Non comprendo le motivazioni di questo atteggiamento».

Lo scontro

Il centrosinistra ha assistito alla guerra fratricida e ne ha sottolineato la gravità. «Del disagio giovanile a questo punto si parlerà un’altra volta. Oggi intanto – hanno commentato dai banchi della minoranza - è andato in scena il disagio della maggioranza». Mulas, ultimo acquisto dell’Udc, ha interpretato il rifiuto come uno sfregio al partito. In una nota ha espresso tutto il suo dispiacere, ma ha anche annunciato che «continuerà a esercitare il suo operato all’interno della coalizione». L’Udc, che da tempo insiste per avere un proprio rappresentante in giunta, più di una volta aveva fatto saltare i lavori del Consiglio comunale e gli alleati l’altro ieri hanno voluto rendere al partito dello scudo crociato pan per focaccia. Di recente il leader regionale dell’Udc Giorgio Oppi ha scritto due lettere al primo cittadino, chiedendogli, in sostanza, di dimostrare l’apprezzamento e la gratitudine verso il partito con i fatti e non solo con le belle parole.