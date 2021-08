Sfumano Kouamé, Pezzella e Pobega 

Una giornata che somiglia tanto a una Caporetto per il Cagliari che, uno dopo l'altro, ha visto sfumare tre obiettivi di mercato, uno per reparto. E Semplici, che pubblicamente continua a dirsi tranquillo e a concentrarsi sul campo, inizia a preoccuparsi, vedendo una rosa sempre più ridotta all'osso e con carenze in ogni reparto, a quattro giorni dall'esordio in campionato con lo Spezia.

Fumata nera per tre

German Pezzella, Tommaso Pobega e Christian Kouamé: chi più e chi meno, erano finiti sul taccuino del ds Capozucca. Ma ieri tutti e tre hanno preso strade diverse da quelle che portano in Sardegna. Il difensore argentino, che veniva considerato con Palomino il rinforzo ideale per la retroguardia, ha infatti accettato le proposte del Betis, dove aveva già giocato in passato. Niente Cagliari per lui, quindi, e contemporaneamente niente Betis per Godin, che continua a lasciare per strada tutte le pretendenti. Tra queste potrebbe esserci anche proprio la Viola, che per sostituire Pezzella punta decisa su Nastasic, abbandonando così l'ipotesi del Faraone. E a sorpresa, sfuma anche Pobega: col Milan sembrava praticamente tutto fatto, ma il tentativo di strappare qualcosa di più di un semplice prestito secco ha fatto arenare la trattativa, favorendo l'inserimento del Torino. E così l'ex Spezia, salvo clamorosi ribaltoni, vestirà la maglia granata, quando il Milan avrà trovato un centrocampista per completare il reparto, dopo l'infortunio di Kessie. Se Pezzella e Pobega erano obiettivi concreti, Kouamé era ormai da tempo sempre più lontano: l'attaccante ivoriano, che già altre due volte era stato a un passo dall'arrivo al Cagliari, è sbarcato a Bruxelles e vestirà, in prestito secco, la maglia dell'Anderlecht.

Standby uruguaiano

Intanto, la società ha deciso di congelare tutte le possibili trattative riguardanti Godin e Nandez. Vista la rosa risicata, infatti, i due rimarranno a Cagliari sicuramente fino alla gara con lo Spezia. El Leon, rimasto fuori per punizione con il Pisa in Coppa Italia, potrebbe essere riportato tra i convocati. L'ultima parola spetterà a Semplici, che pare intenzionato a portare con sé il numero 18 di Maldonado. A maggior ragione ci sarà Godin, che col Pisa ha giocato, bene, da titolare. Se il Faraone sembra sempre più vicino alla conferma, per Nandez proseguono i contatti con West Ham e Tottenham, anche se nessuno dei due club ha affondato il colpo. E attenzione all'Inter, che resta alla finestra, pronta a tornare all'attacco negli ultimi giorni di mercato.

Caccia ai rinforzi

Semplici lavora e aspetta, ben consapevole che con questa rosa sarebbe complicato centrare l'obiettivo della salvezza. Servono rinforzi soprattutto a centrocampo, dove da ieri non c'è più neanche Biancu, tornato in prestito all'Olbia per il quinto anno di fila. In partenza, direzione Avellino, Gagliano. Sfumato Pobega, il Cagliari potrebbe deviare sul granata Baselli e resta in piedi la trattativa col Nacional per il giovane Martinez. Caccia anche a un esterno destro, che possa essere un'alternativa a Zappa. In difesa, oltre a Godin, resta in bilico Walukiewicz, che continua a non convincere il tecnico e che piace al Toro. Il Cagliari lo lascerebbe partire solo in cambio di Izzo, mentre con il Genoa è duello per il giovane centrale rumeno della Juve Dragusin (2002).

RIPRODUZIONE RISERVATA