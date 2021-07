Sfugge all’agguato in campagna 

Ai carabinieri ha raccontato che gli hanno sparato mentre raggiungeva il suo ovile. Sarebbero state due le persone a tendere l’agguato a Francesco Orrù, 39 anni, allevatore di Jerzu. I fatti risalgono a martedì scorso ma se ne è avuta notizia solo ieri. All’imbrunire l’uomo si è recato nella sua proprietà di Pardu, a valle del paese, quando sarebbe stato raggiunto da due uomini armati di fucile da caccia mentre era al volante del suo mezzo. I due avrebbero esploso diversi colpi ma le esplosioni per fortuna hanno solo danneggiato parzialmente l’auto. Orrù è rimasto illeso. Misterioso il movente. La Procura di Lanusei ha aperto l’inchiesta: il sostituto procuratore Gualtiero Battisti ipotizza il reato di tentato omicidio. Le indagini sono delegate ai carabinieri della compagnia di Jerzu.

La vicenda

Francesco Orrù ha detto agli inquirenti di aver sentito un lieve bruciore al braccio dopo aver sentito alcuni spari. Le scariche lo avrebbero raggiunto quando era alla guida del mezzo con cui si stava dirigendo all’ovile. Non avrebbe riconosciuto gli autori degli spari perché entrambi avevano il volto coperto. Al momento, dunque, gli elementi a disposizione dei militari, coordinati dal pm Battisti, non consentono di ricostruire i fatti in maniera dettagliata. Perché l’agguato è fallito? Era un avvertimento? Oppure i due killer mancati non sono riusciti a portare a termine il piano? L’ipotesi è che le due persone appostate siano state prese in contropiede dall’orario di arrivo di Francesco Orrù, giunto nella sua azienda al tramonto per accudire il bestiame. Le indagini sono serrate e dopo aver raccolto il racconto di Orrù, gli inquirenti potrebbero convocare altre persone per mettere insieme ulteriori testimonianze che andrebbero a irrobustire gli elementi raccolti. Nel fascicolo, nei prossimi giorni potrebbero essere inserite nuove informazioni.

Le indagini

Al momento la vicenda presenta troppi lati oscuri. Gli inquirenti scavano nel passato di Orrù. Cercano di capire se l’allevatore abbia avuto diverbi con qualcuno per ragioni di pascolo o di confine. Gli investigatori stanno anche ricostruendo le frequentazioni di Orrù e le sue conoscenze per verificare i motivi e identificare i responsabili dell’agguato.

